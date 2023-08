Gazeta.pl prezentuje pełnometrażowy komiks "42 dni" o przemysłowym chowie kurczaków

Łukasz Szewczyk

• Redakcja Gazeta.pl ma ambicję, aby zmieniać świat na lepsze m.in. poprzez skupianie się na ważnych kwestiach społecznych.

• Tym razem, we współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki, portal porusza temat przemysłowego chowu kurczaków.

• Na łamach Gazeta.pl pojawił się związany z tą tematyką pełnometrażowy komiks pt. "42 dni".

W ciągu ostatniej dekady liczba wielkoprzemysłowych ferm drobiu zwiększyła się w Polsce trzykrotnie, czyniąc ją największym producentem tego rodzaju mięsa w Europie. Co roku żyje i umiera tam 1,5 mld tzw. bojlerów. Kilkadziesiąt milionów z nich nigdy nie trafia do ubojni, a ginie wcześniej z powodu chorób i brutalnego traktowania. Życie kury na fermie jest krótkie i pełne cierpień. Na ogół trwa zaledwie 42 dni. Pod koniec ptak jest tak ciężki, że ma trudności z chodzeniem i oddychaniem, a jego przestrzeń życiowa równa się wielkości kartki A4.Reporterski komiks "42 dni" opublikowany na Gazeta.pl opowiada uniwersalną historię, która mogła przydarzyć się na jednej z 2 tys. gigantycznych ferm brojlerów. Powstał dzięki rozmowom z pracownikami i pracowniczkami ferm, naukowcami i naukowczyniami, badającymi temat ferm, socjologami, socjolożkami, etykami i etyczkami oraz przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych. W pracach nad komiksem wykorzystano również nagrania z ukrytych kamer, relacje z wizyt na fermach i liczne publikacje o przemysłowej hodowli zwierząt. Komiks powstał przy współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarte Klatki.Kurczaki w ciągu swojego krótkiego, bo zaledwie 6-tygodniowego życia, osiągają masę nawet do 3 kg. Tak nienaturalnie szybki wzrost skutkuje u ptaków licznymi chorobami i urazami - ich słabe kości i organy wewnętrzne nie nadążają za rozwojem ogromnych, nieproporcjonalnych mięśni piersiowych. - mówi Monika Kowalska ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki - Poprawa dobrostanu kurczaków hodowanych na mięso jest celem prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki kampanii "Frankenkurczak", dlatego bardzo się cieszymy, że redakcja Gazeta.pl zwraca uwagę swoich czytelników i czytelniczek na tak ważny temat, jakim jest przemysłowa hodowla kurczaków. - dodaje Kowalska.Autorem komiksu "42 dni" jest Dominik Szczepański, odpowiedzialny za pomysł i scenariusz oraz ilustratorka Anna Krztoń. Dominik Szczepański jest dziennikarzem Gazeta.pl i autorem książek "Czapkins. Historia Tomka Mackiewicza", biografii Adama Bieleckiego "Spod zamarzniętych powiek" oraz "Selma. Jeszcze dalej niż południe". Anna Krztoń jest niezależną artystką komiksową i ilustratorką. Współpracuje z różnymi magazynami i wydawcami, a także tworzy i bierze udział w projektach niezależnych i self-publishingowych. Jej prace znalazły się w antologiach komiksowych, magazynach i zinach w Polsce, USA, Belgii, Słowenii, Estonii, Litwie, Finlandii i Szwecji. Za tłumaczenie komiksu na język angielski odpowiada David French, znany przede wszystkim z przekładu "Wiedźmina".- tłumaczy Rafał Madajczak, redaktor naczelny portalu Gazeta.pl.Komiks "42 dni" można przeczytać na Gazeta.pl w polskiej angielskiej wersji językowej.tutaj - 42 dni (gazeta.pl), a w wersji angielskiej jest dostępny na stronie 42 days (gazeta.pl)