Finałowa runda Kartingowych Mistrzostw Polski na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend, 26 i 27 sierpnia, wyłonieni zostaną tegoroczni mistrzowie Polski w kartingu.

• Niedzielną część rywalizacji na Torze Poznań zobaczyć będzie można na antenie Motowizji oraz na profilu stacji na Facebooku.

Kartingowe Mistrzostwa Polski oraz Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży od lat odbywają się w formacie trzech rund, a tytuły przyznawane są w kategoriach znanych z obu polskich pucharów markowych - Rotax Max Challenge Poland oraz ROK Cup Poland. Na torze możemy zobaczyć więc około setki zawodników w szerokim przedziale wiekowym.Do tej pory rywalizowano na Kartodromie Bydgoszcz oraz Autodromie Słomczyn. Każdy wyścig liczy się do klasyfikacji generalnej, więc na walczących o tytuły ciąży spora presja. Najbliżej perfekcyjnego wyniku po dwóch rundach jest prowadzący w Baby ROK Borys Piotrowski. Zawodnik Bambini Racing z ośmiu wyścigów wygrał sześć, w tym wszystkie w Bydgoszczy, a pozostałe kończył na drugim miejscu. W rotaxowym odpowiedniku, Micro Max, liderem jest Aleksander Raczkowski z JR Racing. Wśród kategorii WSDiM najwięcej zawodników i zawodniczek widzieliśmy do rej pory w Mini ROK, gdzie najwięcej punktów zgarnął reprezentujący MG Racing Team Kacper Rajpold. Najlepszą sytuację w klasyfikacji Mini Max ma za to Filip Kijanowski z KRK Racing.Perfekcyjny weekend w Słomczynie zaliczył lider tabeli w Junior OK Marcel Kasprzycki startujący w Jastrzębski Racing. O mistrzostwo w dwóch kategoriach walczy znany z zawodów rangi CIK-FIA Gustaw Wiśniewski. Zawodnik JR Racing prowadzi w klasyfikacji Senior Max, a w tabeli Senior ROK GP jest drugi tuż za Oliwierem Kobielą z Jastrzębski Racing.- mówi Krzysztof Mikulski prezes Motowizji.Na antenie Motowizji transmitowana będzie ostatnia, czwarta seria wyścigów wszystkich kategorii. Dodatkowo na profilu stacji na Facebooku będzie także pokazywana trzecia seria.Plan transmisji:Niedziela (27 sierpnia):• godz. 14.00: 3. Finał Kartingowych Mistrzostw Polski w Poznaniu - na żywo• godz. 16.50: 3. Finał Kartingowych Mistrzostw Polski w Poznaniu - na żywoSytuacja w tabeli kierowców jest dość przejrzysta. Jedynym kierowcą, który może zagrozić Martinowi Truexowi Jr. w zdobyciu mistrzostwa sezonu regularnego jest Denny Hamlin tracący do team partnera z Joe Gibbs Racing 39 punktów. Maksymalna zdobycz punktowa w wyścigu NASCAR Cup Series wynosi równe 60 oczek. Oprócz oficjalnego tytułu mistrza sezonu regularnego lider tabeli po 26 wyścigach zdobywa 15 bonusowych punktów, tzw. play-offowych. Gdy za tydzień rozpocznie się ta faza sezonu, zostaną one doliczone do konta kierowcy podobnie, jak reszta stawki otrzyma bonusy za zwycięstwa w wyścigach (5 punktów) i etapach wyścigów (1 punkt). Od kiedy wprowadzono tytuł mistrza sezonu regularnego w 2017 roku, trzy razy zdarzało się, że kierowca, który go wywalczył, 10 wyścigów później zdobywał mistrzostwo NASCAR Cup Series. Byli to kolejno: Martin Truex Jr. (sezon 2017), Kyle Busch (2019) oraz Kyle Larson (2021).Jednak jeszcze więcej emocji towarzyszy kwestii, kto zgarnie ostatnie wolne miejsce w stawce 16 kierowców awansujących do fazy play-off. Aktualnie lokatę tę okupuje Bubba Wallace. Kierowca 23II Racing ma solidną zaliczkę w postaci 32 punktów przewagi nad Tylerem Gibbsem. Pozostali kierowcy plasujący się w pierwszej 30 klasyfikacji generalnej potrzebują zwycięstwa, które daje bezpośredni awans do fazy mistrzowskiej.W ubiegłym roku z tej furtki skorzystał Austin Dillon, a podobna sytuacja stała się udziałem Williama Byrona w 2020 roku. Był to pierwszy sezon, gdy superspeedway w Daytona Beach zamykał regularną część kampanii. Tej decyzji towarzyszyło sporo kontrowersji, gdyż od swojej pierwszej edycji w 1959 roku, letni wyścig w Daytonie odbywał się w weekend Dnia Niepodległości 4 lipca. Jedynym wyjątkiem od tej reguły była edycja z 1998 roku, kiedy pożary lasów na Florydzie wymusiły na organizatorach przesunięcie imprezy na październik.Finał sezonu regularnego NASCAR Cup Series, wyścig Coke Zero Sugar 400 w Daytonie na żywo tylko w Motowizji. Zawody odbędą się w nocy z soboty na niedzielę (26/27 sierpnia) o godz. 1.00, a skomentują je Szymon Tworz i Michał Budziak.