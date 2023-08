Grand Prix Holandii, mecze Premier League i Bundesligi w weekend na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend na platformie Viaplay

(25-27 sierpnia)Czas na kolejną odsłonę FIA Formula One World Championship 2023! Trzynasta runda najszybszej serii wyścigowej świata odbędzie się w Holandii. W klasyfikacji kierowców zdecydowanie prowadzi bohater holenderskich kibiców, obrońca tytułu Max Verstappen, który jak dotąd aż dziesięciokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium. Już na półmetku sezonu Holender może być w zasadzie pewny obrony mistrzowskiego tytułu.Lidera starają się gonić partner z zespołu Red Bulla Sergio Perez oraz dwaj byli mistrzowie i legendy F1 Fernando Alonso (Aston Martin) i Lewis Hamilton (Mercedes). Czy będą w stanie zagrozić Verstappenowi, którego dodatkowo wspierać będzie żywiołowa holenderska publiczność?(25-27 sierpnia)Arsenal to zdecydowany faworyt sobotniego starcia z Fulham, ale jak wiemy derby rządzą się swoimi prawami. W akcji zapewne ponownie zobaczymy Jakuba Kiwiora, polski obrońca Kanonierów regularnie pojawia się na boisku jako zmiennik. Tymczasem rewelacja poprzedniego sezonu Newcastle podejmie mający mistrzowskie aspiracje Liverpool.Matty Cash i jego koledzy z Aston Villi liczą, że dopiszą do swojego konta kolejne trzy punkty w meczu z Burnley. Polskich kibiców cieszy wysoka forma defensora reprezentacji Polski, a martwi z kolei sytuacja Łukasza Fabiańskiego, który stracił miejsce miedzy słupkami bramki West Hamu. Czy odzyska je na pojedynek z Brighton? Odpowiedź poznamy już w nadchodzący weekend. Wszystkie mecze 3. kolejki Premier League do obejrzenia na Viaplay.(25-27 sierpnia)Na inaugurację sezonu Bayern Monachium wyraźnie pokonał Werder Brema (4:0), a szansę na ligowy debiut w szeregach klubu z Bremy dostał Dawid Kownacki. W nadchodzącą niedzielę Bayern podejmie Augsburg w derbach Bawarii, a Werder zagra na wyjeździe z Freiburgiem. W składzie Augsburga raczej na pewno nie zobaczymy Roberta Gumnego, który dochodzi do pełni sił po kontuzji. Z kolei VfL Wolfsburg Jakuba Kamińskiego zmierzy się z FC Koeln - skrzydłowy może być raczej pewny występu w tym spotkaniu. W sobotę dowiemy się, czy zobaczymy Polaka w podstawowym składzie 'Wilków', czy też pojawi się na placu gry w roli rezerwowego.Ciekawie zapowiada się też starcie RB Lipsk z VfB Stuttgart. Przed tygodniem 'Czerwone Byki' dosyć nieoczekiwanie przegrały z Bayerem Leverkusen (2:3), zaś VfB rozgromiło VfL Bochum (5:0) i wygodnie rozsiadło się w fotelu lidera. Wszystkie mecze 2. kolejki Bundesligi do obejrzenia na platformie streamingowej Viaplay