Nowości filmowe od Sony Pictures Entertainment w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Polsat Box Go rozszerzył współpracę z Columbia Pictures, dzięki czemu jego oferta powiększyła się o najnowsze produkcje Sony Pictures Entertainment oraz dziesiątki cenionych klasyków.

Amerykańska wytwórnia filmowa Sony Pictures Entertainment wypuszcza topowe obrazy, jedne z najlepszych na rynku kinowym, a wiele z jej produkcji trafia na najwyższe pozycje list megahitów, bijąc rekordy popularności.W sierpniu w Polsat Box Go zadebiutowały m.in. takie głośne tytuły jak: "Spider-Man. Poprzez multiwersum" - raj dla fanów komiksów Marvela, "Rycerze Zodiaku" - adaptacja popularnego serialu anime w reżyserii Tomasza Bagińskiego, "Hotel Transylwania 4: Transformania" - potwornie śmieszna animacja dla całej rodziny, "65" - widowiskowy obraz, w którym Adam Driver staje do nierównej walki z dinozaurami, "Bullet train" - nakręcona w tarantinowskim klimacie sensacyjna komedia z Bradem Pittem.Poza wymienionymi hitami w Polsat Box Go obejrzeć będzie można również inne niezwykle popularne i nagradzane produkcje Sony: m. in.: podnoszący na duchu komediodramat z Tomem Hanksem w roli głównej "Mężczyzna imieniem Otto", ekranizację powieści Stiega Larssona "Dziewczyna z tatuażem" i inne znane oraz lubiane obrazy z serii "Bad Boys", "Resident Evil", "Księżniczka łabędzi", "Angry Birds", "Spider-Man" (we wszystkich odsłonach). Widzowie ceniący wyśmienite kino mogą sięgnąć po fenomenalne klasyki wytwórni, wśród których znajdują się takie tytuły jak: "Wichry namiętności", "Przyczajony tygrys, ukryty smok", "Faceci w czerni", "Maska Zorro", "Legenda Zorro".Filmy są oferowane w opcji jednorazowego wypożyczenia: nowości w cenie 18 zł i 15 zł oraz znane i lubiane klasyki za 7 zł. Inne produkcje Sony Pictures będzie można oglądać w pakiecie Polsat Box Go Premium, którego promocyjna cena to 30 zł za 30 dni.