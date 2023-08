Turdny sprawdzin FC Barcelony, polskie starcie w Serie A - weekend z Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże szlagierowe spotkanie LaLiga pomiędzy FC Barceloną Roberta Lewandowskiego a groźnym Villarrealem CF.

• Fani ligi włoskiej mogą szykować się na duże emocje związane z meczem Juventus FC - Bologna FC, w którym powinni wystąpić Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik i Łukasz Skorupski.

Broniąca tytułu mistrzowskiego FC Barcelona rozpoczęła nowy sezon od remisu i wygranej bez straty gola, ale jej gra nadal pozostawia sporo do życzenia. Kibice Barçy liczą, że Robert Lewandowski i spółka pełnię swoich możliwości zaprezentują w ten weekend, podczas wyjazdowego meczu z silnym Villarrealem CF. Polski napastnik spróbuje w nim zdobyć swoją pierwszą bramkę w nowych rozgrywkach i potwierdzić, że jest głównym kandydatem do tytułu króla strzelców LALIGA EA SPORTS. Nie będzie o to łatwo, bo w defensywie Żółtej Łodzi Podwodnej nie brakuje solidnych zawodników z Jorge Cuencą i Matteo Gabbią na czele. Z kolei obrona Blaugrany musi pilnować groźnego duetu Gerard Moreno - Alexander Sørloth. Hiszpan jest jedną z gwiazd LALIGA, a Norweg to nowy zawodnik Villarrealu CF, który w zeszłym sezonie ligowym w barwach Realu Sociedad strzelił 12 goli.W ten weekend warto również zwrócić uwagę na spotkanie Valencia CF - CA Osasuna. Zespół z Walencji spisuje się ostatnio bardzo dobrze i dzięki dwóm zwycięstwom zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Sprawdzian z trudnym przeciwnikiem z Pampeluny powinien pokazać, czy Nietoperze w tym sezonie będą walczyć o coś więcej niż tylko utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Natomiast Osasuna postara się o rewanż za poprzednią kampanię, kiedy niespodziewanie w starciach z ekipą z Walencji nie zdobyła choćby punktu.W drugiej kolejce nowego sezonu Serie A rywalem Juventusu FC będzie Bologna FC. Ekipa Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika na inaugurację pewnie pokonała Udinese Calcio, potwierdzając, że zamierza walczyć o najwyższe cele. Fani Starej Damy liczą w tym meczu szczególnie na Milika, który w dwóch konfrontacjach z zespołem z Bolonii w poprzednich rozgrywkach strzelił łącznie dwa gole. Najbliższe starcie może nie być jednak łatwe, bo Rossoblù latem sprowadzili kilku ciekawych zawodników, m.in. Sama Beukemę, Dana Ndoye i Stefana Poscha. Mają również w bramce Łukasza Skorupskiego, który jest jednym z filarów defensywy bolończyków. Zapowiada się wspaniałe widowisko, a polscy piłkarze mogą odegrać w nim istotne role!Występu reprezentanta naszego kraju można spodziewać się także w meczu SSC Napoli - US Sassuolo Calcio. Po kilkutygodniowych zawirowaniach kontraktowych Piotr Zieliński najprawdopodobniej zostanie w klubie z Neapolu i postara się mu pomóc w obronie tytułu mistrzowskiego. Podczas rywalizacji na Stadio Diego Armando Maradona obok Polaka defensywę gości z Sassuolo z pewnością nękać będzie Victor Osimhen, który w miniony weekend zdobył dwie bramki i był jednym z najjaśniejszych punktów nie tylko swojej drużyny, ale całej pierwszej kolejki ligi włoskiej.Już w trzeciej kolejce ligi francuskiej dojdzie do hitowego starcia Paris Saint-Germain z RC Lens. To zdecydowanie najlepsze zespoły ubiegłego sezonu i główni kandydaci do czołowych miejsc w obecnych rozgrywkach. Mało kto spodziewał się jednak, że po dwóch występach drużyny te znajdą się w dolnej połowie tabeli i nie będą miały na koncie ani jednego zwycięstwa. To oznacza, że do meczu na Parc des Princes podejdą silnie zmotywowane. W barwach gości z Lens kibice powinni zobaczyć Przemysława Frankowskiego, który w minionej kampanii w obu konfrontacjach z PSG zaprezentował się z dobrej strony, dwukrotnie pokonując golkipera PSG.Polski zawodnik może wystąpić także w spotkaniu OGC Nice z Olympique Lyonnais. Urodzony w Płocku bramkarz, Marcin Bułka, wywalczył miejsce w pierwszym składzie ekipy z Lazurowego Wybrzeża i chce przyczynić się do awansu swojego klubu do europejskich pucharów. Mecz z Lyonem nie będzie dla niego łatwy, bo pod wodzą trenera Laurenta Blanca goście grają bardzo ofensywnie. Czy na Allianz Riviera Bułce uda się zachować czyste konto?W pierwszym meczu półfinałowym żużlowej PGE Ekstraligi TAURON WŁÓKNIARZ Częstochowa zmierzy się z broniącym tytułu mistrzowskiego PLATINUM MOTOREM Lublin. Wielką atrakcją tego spotkania będzie pojedynek Leona Madsena w barwach gospodarzy z Bartoszem Zmarzlikiem w szeregach Koziołków z Lublina. To obok Emila Sajfutdinowa najlepiej punktujący zawodnicy obecnego sezonu i niekwestionowani liderzy swoich zespołów. Ekipa z Częstochowy liczy na udany rewanż za oba starcia z Motorem w rundzie zasadniczej, które przegrała w sumie aż 77:103.Plan transmisji:Piątek (25 sierpnia):• 21:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz MajakSobota (26 sierpnia):• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Mateusz Majak• 17:30 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 4)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Gazda• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 19:00 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Eryk Szpruch, Tomasz Zieliński• 21:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (27 sierpnia):• 13:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świrkula• 17:30 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 1, studio od 16:30), transmisja również w 4Kkomentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk, Daniel Sobis, Adrian Białkowski• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski• 19:30 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 20:45 Serie A:(Eleven Sports1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Janiak, Antoni Partum• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Nowomiejski• 20:45 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:30 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 3)komentarz: Seabstian Chabiniak, Adrian Gątarek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (28 sierpnia):• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Nowomiejski• 21:00(Eleven Sports 1)• 21:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)