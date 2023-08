Derby Śląska w Ekstraklasie, półfinały Ekstraligi, hit Ligue 1 - weekend z Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Canal+

• 6. Kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy

• Półfinały PGE Ekstraligi i ćwierćfinały 1. Ligi Żużlowej

Celta Vigo - Real Madryt w LaLiga, Manchester United - Nottingham Forest w Premier League, Paris Saint-Germain - Lens w Ligue 1 Uber Eats oraz gale sportów walki

Sportowe hity weekendu w Canal+

6. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy rozpocznie się w Mielcu, gdzie trzynasta w tabeli Stal podejmie zajmującego trzecią pozycję Radomiaka. W drugim piątkowym meczu Widzew spotka się ze Śląskiem. Łodzianie w poprzedniej kolejce w starciu z Górnikiem zapewnili sobie remis dopiero w doliczonym czasie gry, a Wrocławianie niespodziewanie wygrali 3:1 z Lechem.W sobotę do Grodziska Wielkopolskiego na mecz z Wartą Poznań zawita Cracovia. Następnie kibice będą mogli obejrzeć starcie beniaminków: Puszcza Niepołomice podejmie ŁKS Łódź. W sobotni wieczór w derbach Śląska Ruch zmierzy się na wyjeździe z Piastem. Zespół z Chorzowa w poprzedniej kolejce przegrał z Jagiellonią, a Gliwiczanie zremisowali z Cracovią.W niedzielę Korona zagra z wiceliderem z Lubina. Kielczanie zamykają ligową tabelę, chociaż po ostatnim meczu z Legią nie brakowało powodów, aby chwalić podopiecznych trenera Kuzery. W kolejnym meczu będąca tuż za podium Jagiellonia podejmie czternastego w tabeli Górnika Zabrze.W poprzedniej kolejce Manchester United przegrał z Tottenhamem 0:2 i jest dopiero na dwunastym miejscu w tabeli. W kolejnej serii spotkań "Czerwone Diabły" powalczą o trzy punkty w starciu z Nottingham Forest. Czy Łukasz Fabiański wróci do bramki "Młotów"? Odpowiedź na to pytanie poznamy podczas meczu Brighton & Hove Albion z West Ham United.Real Madryt rozpoczął sezon w imponującym stylu: 6 punktów, 5 strzelonych bramek i tylko jedna stracona - to bilans "Królewskich" po dwóch kolejkach hiszpańskiej LaLigi. W trzeciej zawodnicy Carlo Ancelottiego na Estadio Balaidos zmierzą się z Celtą Vigo. Po dwóch porażkach z rzędu osiemnasta w tabeli Sevilla podejmie znajdującą się tuż za podium Gironę. W innych meczach 3. kolejki Las Palmas zagra z Realem Sociedad, Getafe z Deportivo Alaves, a Rayo Vallecano z Atletico Madryt.W hicie kolejki mistrz zagra z wicemistrzem. Paris Saint-Germain podejmie Lens z Przemysławem Frankowskim w składzie. Obie drużyny notują słaby początek sezonu, po dwóch kolejkach Paryżanie zajmują 11., a ekipa z Lens dopiero 14. miejsce w Ligue 1. W innych meczach 3. kolejki Olympique Marsylia podejmie wicelidera z Brest, Rennais zagra z Le Havre, Nice z Lyon, Nantes z Monaco i Lorient z Lille.Rozpoczyna się walka o udział w wielkim finale PGE Ekstraligi. W pierwszych półfinałowych meczach spotkają się FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOR Toruń i BETARD SPARTA Wrocław oraz TAURON WŁÓKNIARZ Częstochowa i PLATINUM MOTOR Lublin.Rywalizacja o awans do półfinałów w 1 Lidze Żużlowej wchodzi w decydującą fazę. MULT1.LIGA ŻUŻLOWA to łączona transmisja z trzech rewanżowych spotkań ćwierćfinałowych. O awans walczą ekipy z Bydgoszczy, Landshut, Zielonej Góry, Gdańska, Ostrowa i Rybnika.BARE KNUCKLE FIGHTING CHAMPINSHIP to największa na świecie federacja organizująca legalne walki na gołe pięści. W evencie BKFC 49 walką wieczoru będzie pojedynek o mistrzostwo kategorii średniej: Gorjan Slaveski - Jake Lindsey.Głównym wydarzeniem gali HEAVYWEIGHT TOP RANK BOXING będzie pojedynek w kategorii ciężkiej pomiędzy Jaredem Andersonem (15-0, 14 KO) i Andrejem Rudenką (35-6, 21 KO).Plan transmisjiPiątek (25 sierpnia):17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Michał Trela19:30 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Laboga, Grzegorz Kaczmarczyk20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Żewłakow20:55 Ligue 1: Nantes - Monaco (Canal+ Online)21:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała02:00 BARE KNUCKLE FIGHTING CHAMPIONSHIP 49, Miami (Canal+ Sport)Komentarz: Edward DurdaSobota (26 sierpnia):14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Mateusz Rokuszewski15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)16:00 - 19:30(Canal+ Sport 5)Prowadzący: Piotr Bugajny, Dawid Stachyra, Jacek Gajewski16:25 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda - Mateusz Dziopa16:25 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Maciej Noskowicz, Mirosław Jabłoński16:30 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Family)Komentarz: Michał Mitrut, Piotr Kaczorek16:55 Ligue 1:(Canal+ Now)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Michał Trela18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Kamil Kosowski20:55 Ligue:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki21:25 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Cezary Olbrycht, Leszek Orłowski03:30 Waga ciężka:(Canal+ Sport)Komentarz: Edward Durda, Janusz PinderaNiedziela (27 sierpnia):12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Marcin Baszczyński17:00 Ligue 1: Lorient - Lille (Canal+ Online)17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda19:15 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Patryk Malitowski20:40 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Filip Surma, Filip KapicaPoniedziałek (28 sierpnia):19:25 LaLiga;(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Kornacki, Dominik Woźniak21:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Mitrut, Jakub Kręcidło