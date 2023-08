Mistrzostwa Europy siatkarzy w całości w kanałach sportowych Polsatu

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (28 sierpnia) rozpoczną się Mistrzostwa Europy siatkarzy.

• Na poprzednim EuroVolleyu Reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce i także w tym roku jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do medali.

• Kanały sportowe Telewizji Polsat jako jedyne w naszym kraju pokażą wszystkie mecze turnieju.

Polskie siatkarki pewnie awansowały do fazy pucharowej Mistrzostw Europy. O ćwierćfinał brązowe medalistki Ligi Narodów powalczą z Niemkami prowadzonymi przez byłego selekcjonera męskiej reprezentacji Polski - Vitala Heynena. To jednak niejedyny smaczek niedzielnego meczu, bo na ubiegłorocznym mundialu te dwa zespoły także mierzyły się o ćwierćfinał. Wówczas triumfowały Biało Czerwone i polscy kibice liczą na powtórkę tamtego scenariusza. Mecz Polska - Niemcy skomentują Marek Magiera i Joanna Kaczor-Bednarska, a reporterką będzie Bożena Pieczko. Mistrzostwa Europy siatkarek potrwają do 3 września, a emocje związane z rozpoczynającą się właśnie fazą pucharową potęguje niemal równoległy start EuroVolleya mężczyzn.Tegoroczne Mistrzostwa Europy siatkarzy, podobnie jak turniej pań, organizowane są wspólniew aż czterech krajach: we Włoszech, Macedonii Północnej, Bułgarii oraz Izraelu. W turnieju udział biorą 24 reprezentacje podzielone na cztery grupy, z których każda liczy sześć drużyn. Polacy trafili do grupy C, w której zmierzą się kolejno z Czechami (31.08), Holandią (1.09), Macedonią Północną (3.09), Danią (5.09) i Czarnogórą (6.09). Do 1/8 finału awansują cztery najlepsze zespoły z każdej z grup, a mecze tej fazy odbędą się w dniach 8 - 10 września. Ćwierćfinały zostaną rozegrane w terminie 11 - 12 września, a półfinały 14.09. Medalistów poznamy dwa dni później (16.09). Kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia triumfowała w tegorocznej Lidze Narodów, co czyni ją naturalnym kandydatem także do medali Mistrzostw Europy. Dotychczasowe występy Polaków na EuroVolleyu zaowocowały dziesięcioma medalami: jednym złotym (2009 r.), pięcioma srebrnymi (w latach 1975, 1977, 1979, 1981, 1983) oraz czterema brązowymi (w latach 1967, 2011, 2019, 2021).Telewizja Polsat to oficjalny polski nadawca najważniejszych rozgrywek siatkarskich zarówno w wydaniu klubowym, jak i reprezentacyjnym. Od połowy sierpnia kanały sportowe Polsatu transmitują wszystkie mecze Mistrzostw Europy siatkarek i w takim samym wymiarze czasowym nadawca obsługiwać będzie EuroVolley mężczyzn. Biało-Czerwoni swoje mecze fazy grupowej rozegrają w Skopje, gdzie towarzyszyć będą im komentatorzy Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga oraz reporter Marcin Lepa. Mecze Polaków pokaże Polsat Sport. W studiu pracować będą między innymi Jerzy Mielewski oraz Marta Ćwiertniewicz, a także stali eksperci: trener Jakub Bednaruk oraz medaliści Mistrzostw Europy i Świata, Piotr Gruszka, Michał Ruciak i Andrzej Wrona.