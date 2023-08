Netflix na wrzesień. "Freestyle", "Infamia", "Sex Education 4" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na wrzesień 2023

• Wśród premier polskie produkcje "Freestyle" oraz "Infamia", finałowy sezon "Sex Education", powrót "Top Boy".

Polski film Netflixa "Freestyle" / Fot. Netflix

Netflix - wykaz premier na wrzesień 2023 roku:

Wrzesień to premiery kolejnych produkcji Netflixa. Pierwsza propozycja to serial(od 6 września). Po latach życia w Wielkiej Brytanii, nastoletnia Romka Gita i jej rodzina wracają się do rodzimej Polski. Po powrocie, dziewczyna próbuje odnaleźć siebie i odkrywa swoje pasje, jednocześnie prowadząc życie regularnej siedemnastolatki. Jednak kiedy się zakocha, będzie musiała balansować między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi rodzinnymi zasadami.Druga propozycja to film(od 13 września). Wschodzący gwiazdor rapu o kryminalnej przeszłości potrzebuje pieniędzy, by wynająć studio nagrań. Robi więc ryzykowny narkotykowy interes, który może wiele go kosztować.SERIALEWśród serialowych premier także finałowy sezon(od 21 września). Maeve wyjechała do Ameryki, a Moordale siedzi w zamknięciu, więc Otis musi znaleźć sobie miejsce w bardzo nietypowym liceum Cavendish. Nie jest tam jednak jedynym seksterapeutą.Powraca(od 7 września) Sully przejmuje inicjatywę, skłaniając Dushane'a do zgarnięcia swojej doli i usunięcia się w cień, ale nowe porządki przynoszą nowe wyzwania, zagrożenia i konsekwencje. Premierę będzie miał też serial(od 13 września) Bernard Tapie, ambitny przedstawiciel klasy robotniczej, dołącza do grona Francuzów budzących wielkie kontrowersje. Fabularyzowany serial biograficzny.Zaplanowano także premierę serialu anime(od 7 września). W lecie 1989 r. czterech chłopców z Tokio jest świadkami nadejścia Gamery -- żółwia kaiju, który odważnie stawia czoła olbrzymim potworom pożerającym ludzi.Dla młodszych widzów(od 7 września). Na drodze do całkowitego zniszczenia potężnej broni z Tianshang Smoczy Rycerze stają twarzą w twarz ze starymi i nowymi wrogami.(od 18 września). Opaline zdobyła smoczy ogień Sparky'ego, więc zły Alicorn jest teraz jeszcze mocniejszy -- i nie spocznie, dopóki nie zdobędzie całej mocy Equestrii!FILM(od 15 września). Augusto Pinochet jest gotowym na śmierć wampirem, ale krążące wokół niego sępy nie pozwolą mu odejść bez ostatniego dziabnięcia. Mroczna satyra Pablo Larraína.(od 15 września). Dwoje nieznajomych zaprzyjaźnia się podczas lotu do Londynu, po czym los ich rozdziela. Spotkanie wydaje się niemożliwe -- ale miłość nie zna takiego słowa.DOKUMENT(o 8 września). Pracownicy służb takich jak MI6 i CIA opowiadają o kulisach szpiegostwa, operacjach w czasach zimnej wojny i zamachach stanu dokonanych przez tajnych agentów.• od 1 wrześniaRozczarowani: Część 5Miłość jest ślepa: Po ślubie: Sezon 4Półtora dniaPlan na imprezęSzczęśliwy finał• od 3 wrześniaCzy to ona jest wilkiem?• od 5 wrześniaShane Gillis: Beautiful Dogs• od 6 września69 - serialInfamiaGotowy do służbyDom TahiraDrapieżnikiHonor skauta: Tajne akta Boy Scouts of America• od 7 wrześniaUkochane dzieckoTop Boy: Sezon 3Virgin River: Sezon 5A gdyby tak...Kung Fu Panda: Smoczy rycerz: Sezon 3GAMERA -Rebirth-• od 8 wrześniaWezwał cię czasCiało w ogniuSelling Sunset: Orange County: Sezon 2Taśmy Rosy PeralNieznane misje szpiegowskie• od 12 wrześniaMichelle Wolf: It's Great to Be HereMagicy makijażu: Sezon 5• od 13 wrześniaTapieFreestyleWrestlers• od 14 wrześniaCzwartkowe wdowyEhrengard: Sztuka uwodzeniaCzerwony Kapturek na tropie• od 15 wrześniaReedukacjaLato Summer: Sezon 2Clubul Istanbul: Sezonul 2Serce w chmurachHrabiaJak przeżyć w najcięższych więzieniach świata: Sezon 7• od 18 wrześniaMy Little Pony: Zmieniaj świat: Rozdział 5• od 19 wrześniaŚwięty od drugich szansKountry Wayne: A Woman's Prayer• od 20 wrześniaHard Broken• od 21 wrześniaScissor Seven: Sezon 4Sex Education: Sezon 4KENGAN ASHURA: Sezon 2• od 22 wrześniaJak poradzić sobie ze stratąMiłość jest ślepa: Sezon 5Czarny notesMali agenci: Armagedon• od 25 wrześniaLittle Baby Bum: Czas na muzykę• od 26 wrześniaKto zabił Jill Dando?• od 27 wrześniaMaksymalne obciążenieBracia z przedmieść 2Spotkania• od 28 wrześniaCastlevania: NocturneMiłość w przestworzachMroczne oblicze La Luz del Mundo• od 29 wrześniaNie przeszkadzaćNigdziePower Rangers Cosmic FurySamurai Shodown• WkrótceBandycka Pieśń (wkrótce)Diabelski Plan (wkrótce)Podstęp (wkrótce)The Wonderful Story of Henry Sugar (wkrótce)Morderstwo i kawa: sprawa Jessiki Wongso (wkrótce)Vasco Rossi: Żyć pełnią życia (wkrótce)• TYTUŁY NA LICENCJI:Jackass: Świry w akcji 2: specjalne nieocenzurowane wydanie (od 1 września)Pacyfik (od 15 września)Kompania braci (od 15 września)A Nation of Banchan Sezon 1 (od 24 września)Szybcy i wściekli 9 (od 28 września)Cztery dobre dni (od 30 września)Spider-Man: No Way Home (Extended Version) (od 30 września)