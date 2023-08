Powstaje film o życiu polskich influencerów

Łukasz Szewczyk

• Trwają zdjęcia do filmu dokumentalnego opowiadającego o życiu najbardziej znanych polskich influencerów.

• Głównymi bohaterami dokumentu są Natalia Karczmarczyk "Natsu", Kamil Labudda "Budda" oraz Michał Baron "Boxdel".

• Reżyserem jest Krystian Kuczkowski, za produkcję odpowiadają Cinema Craft wspólnie z Platige Image.

Kadr z planu. Bohaterowie "Influencera" to (od lewej): Kamil Labudda, czyli „Budda”, Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Michał Baron - „Boxdel” / Fot. Marcin Kmieciński

Zdjęcia do dokumentu są kręcone w wielu polskich miastach. -- ujawnia reżyser i producent Krystian Kuczkowski.Jak dodaje kluczem w dobrze bohaterów filmu, poza ich ogromną popularnością i liczbą fanów, była przede wszystkim ciekawa i nieoczywista historia każdego z nich. -- podkreśla reżyser.Kamil Labudda znany w internecie, jako "Budda" to krakowski youtuber zajmujący się głównie motoryzacją. Znany jest też z głośnych akcji charytatywnych. To właśnie Budda podrzucił niedawno pod drzwi domu dziecka skrzynię z zawartością 100 tys. zł. Rozdał też fanom w różnego rodzaju akcjach milion złotych, wychodząc z założenia, że to właśnie dzięki swoim widzom zarobił te pieniądze.Michał Baron, czyli popularny w sieci "Boxdel" to współwłaściciel federacji FAME MMA organizującej bardzo popularne gale mieszanych sztuk walki, w których biorą udział influencerzy, celebryci, raperzy, aktorzy i sportowcy."Natsu", czyli Natalia Karczmarczyk to jedna z najbardziej popularnych polskich influencerek i youtuberek. Na swoim Instagramie zgromadziła ponad 1,7 mln obserwujących. Jej kanał na YouTube subskrybuje ponad 1,2 mln osób.Krystian Kuczkowski był współtwórcą hitowych dokumentów biograficznych "Krzysztof Krawczyk-całe moje życie", "Maryla. Tak kochałam" oraz filmu "Ania" o życiu aktorki Anny Przybylskiej, który w polskich kinach obejrzało blisko 650 tys. widzów. Film "Influencer" produkuje założona przez niego firma Cinema Craft. Koproducentem filmu jest Platige Image.Platige Image to polskie studio produkcyjne i postprodukcyjne istniejące od 1997. Laureat prestiżowych nagród, współproducent serialu "Wiedźmin". -- mówi Karol Żbikowski, prezes Platige Image.- dodaje Marek Jankowski, producent, Platige Image.