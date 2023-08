Premiera 7 edycji "Hotelu Paradise" w TVN7

Łukasz Szewczyk

Gra o miłość i wielkie pieniądze, gdzie płomienne uczucia przeplatają się z intrygą, strategią i zawiłymi relacjami, rozpoczyna się na nowo

TVN7 rozpoczyna emisję 7 edycji programu "Hotel Paradise"

Miłosne wyznania, niespodziewane przyjaźnie, dotkliwe zdrady i akty desperacji - Hotel Paradise już nie raz udowodnił, że rządzi się własnymi prawami. Tutaj niczego nie możesz być pewien. Ten, kto jednego dnia jest Twoim przyjacielem, następnego może okazać się największym wrogiem. W końcu droga do zwycięstwa ma różne oblicza. Podczas gdy jedni będą szukać przyjacielskich układów i stabilnych relacji, inni przepadną w miłosnej otchłani. Nie zabraknie też takich, którzy by osiągnąć cel posuną się do manipulacji. Która droga okaże się właściwa? Jedno jest pewne - by przetrwać cotygodniowe Rajskie Rozdanie, należy znaleźć pewnego partnera.Ale nawet najbardziej stabilne relacje mogą zostać wystawione na próbę, gdy w luksusowym Hotelu każdego tygodnia będą pojawiać się kuszący i żądni przygód single. Ich nadrzędnym celem będzie przetasowanie kart tej miłosnej układanki i rozbicie jednej z par. Tylko najmocniejsze relacje będą w stanie przetrwać tę próbę.W pokonywaniu kolejnych etapów gry niezwykle pomocna będzie Rajska Wyrocznia. Odpowiadając na właściwie zadane przez uczestników pytania, rozwieje ich wątpliwości lub wręcz przeciwnie - uwidoczni manipulacje, których dopuścili się inni mieszkańcy Hotelu i zasieje ziarno niepewności.Każde nadejście nieziemsko pięknej Klaudii El Dursi będzie zwiastować komplikacje. Prowadząca program jak zawsze przygotuje mieszkańcom Hotelu forsowne konkurencje i zawiłe łamigłówki, które obfitować będą w zaskakujące zwroty akcji. Kto będzie wystarczająco sprytny i silny by przetrwać? Para, której uda się dotrzeć do finału programu, stanie na Ścieżce Lojalności. Wtedy okaże się, co jest ważniejsze - uczucia czy pieniądze.W programie nie mogłoby także zabraknąć błyskotliwych, trafnych i piekielnie zabawnych komentarzy uwielbianego przez widzów Pana Lektora. Co tym razem przyniesie nam Hotel Paradise? Premiera w poniedziałek (28 sierpnia) od godz. 20.00 w TVN7.