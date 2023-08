"Uwaga!" TVN w nowej odsłonie

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (28 sierpnia 2023 roku) program "Uwaga!" TVN zyska nowe oblicze

• Nowa oprawa wizualna i studio

• Nowy skład prowadzących: Daria Górka, Tomasz Patora, Jakub Dreczka i Ryszard Cebula

Od 21 lat redakcja "Uwagi!" skupia się na pomocy zwykłym ludziom i nagłośnieniu spraw, które inni woleliby zamieść pod dywan. Siłą reportaży programu są prawdziwe historie i bohaterowie, którzy za nimi stoją.Od poniedziałku 28 sierpnia "Uwaga!" zadebiutuje na antenie TVN w odświeżonej odsłonie. Zmieni się nie tylko czołówka, oprawa graficzna, zespół gospodarzy-prowadzących, ale także formuła programu. Bez zmian pozostaje godzina emisji programu interwencyjnego - od poniedziałku do czwartku o 19:55, w piątek o 19:50, a w weekendy o 19:45.- mówi Aleksandra Rejnowicz, producentka "Uwagi!".Pierwszą kobietą w gronie nowych prowadzących "Uwagę!" jest Daria Górka, dziennikarka, reporterka i prezenterka telewizyjna, doskonale znana widzom z TVN24, gdzie prowadziła m.in. "Fakty o świecie". Daria jest także laureatką złotej nagrody na World Media Festival w Hamburgu oraz nagrody im. Dariusza Kmiecika. Od lat angażuje się w nagłaśnianie problemu przemocy, napisała na ten temat dwie książki "Aż do śmierci" oraz "Piekło kobiet PL".Od jesiennego sezonu w rolach gospodarzy zadebiutują także dotychczasowi reporterzy - Tomasz Patora i Jakub Dreczka. Tomasz Patora to niewątpliwie jeden z najlepszych dziennikarzy śledczo-interwencyjnych w Polsce. Na początku lat 90. związał się z łódzkim oddziałem "Gazety Wyborczej". Współtworzył artykuły dotyczących "łowców skór", które ujawniły skandaliczne działania pracowników łódzkiego pogotowia. W 2023 r. wydał książkę "Tajemnice zbrodni w łódzkim pogotowiu". Jest wykładowcą akademickim i laureatem licznych nagród, z redakcją "UWAGI!" związany jest od 2003 r.Jakub Dreczka zaczynał od pracy w lokalnych mediach w Gorzowie Wielkopolskim. W 2007 r. został reporterem "Dzień Dobry TVN", a od sześciu lat zasila szeregi "Uwagi!". Mocno pilnuje spraw z rodzinnego województwa lubuskiego, które dzięki jego zaangażowaniu zyskują ogólnopolski rozgłos.Zespół gospodarzy-reporterów zamyka Ryszard Cebula, który z programem związany jest od samego początku.