"Na plebani" i "Sanatoria" jesienią w TVP3

Łukasz Szewczyk

• Jesienne nowości TVP2

W październiku TVP3 rozpocznie emisję programu. Jak informuje nadawca, imo kryzysu wiary w Polsce wciąż 92 procent mieszkańców deklaruje, że są katolikami. Wiara i związek z Kościołem Katolickim są często silne i tradycyjne, w szczególności na wsiach. Plebanie bywają centrum życia. To tutaj mieszkańcy przychodzą ze swoimi codziennymi problemami, konfliktami, kryzysami, ale i radościami. Od urodzenia przez ważne wydarzenia jak ślub czy rocznice, aż do śmierci - wszystko dzieje się na plebanii. A księża, choć jest ich coraz mniej, bywają przyjaciółmi, powiernikami, "psychologami", czy doradcami dla swoich parafian. Coraz częściej też bardzo czynnie uczestniczą w codziennym życiu swoich społeczności. Nowy program ma pokazywać życie toczące się na plebanii i wokół plebanii, w trzech wybranych miejscach Polski. Twórcy chcą przy okazji podkreślić koloryt i różnorodność tradycji w różnych miejscach.Z kolei w listopadzie na antenie TVP3 zadebiutuje program. Miejsca, do których chętnie wyjeżdżają seniorzy, wszak dają szansę na podreperowanie swojego zdrowia i nierzadko zmianę klimatu. Sanatoria stoją otworem dla potrzebujących odpowiedniej terapii, serii rehabilitacji, czy po prostu relaksu, jednak współcześnie nie tylko kojarzone są z zabiegami, pielęgnacją, czy zdrową dietą, ale przede wszystkim z kwitnącym życiem towarzyskim, które przecież nawet w starszym wieku nie powinno gasnąć. Program ukazuje codzienność panującą w uzdrowiskach na terenie kraju. Jakie zabiegi najchętniej wybierają seniorzy? Czego unikają? Co sprawia, że wypoczywają i tak chętnie wracają do tych miejsc? W każdym odcinku cyklu twórcy serii odwiedzą trzy sanatoria mieszczące się w różnych częściach Polski. Sprawdzą, jak wypoczywa się w słynnym w całej Polsce Ciechocinku, Kołobrzegu, a jak w Polanicy-Zdroju. Skąd są przyjezdni? O to, czy słuchają się zaleceń lekarzy, spytamy pielęgniarek, rehabilitantek, kucharek, a nawet pokojówek, które przecież widzą tak wiele... I to właśnie z perspektywy tych osób zostanie pokazane życie