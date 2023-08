Czy historia mogła potoczyć się inaczej? Nowe programy o III Rzeszy w National Geographic

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu National Geographic w serialach "III Rzesza: droga do upadku" oraz "Hitler: zaginione taśmy III Rzeszy" powróci do lat 20., 30. i 40. XX w., by z innej perspektywy spojrzeć życiorys polityczny Adolfa Hitlera.

"III Rzesza: droga do upadku" / Fot. National Geographic

Co roku we wrześniu na kanałach National Geographic debiutują programy o II wojnie światowej, których celem jest ukazanie świeżego spojrzenia na wydawać by się mogło dobrze znane historie. Tradycja zostanie podtrzymana również w tym sezonie. Producenci, historycy i eksperci związani ze stacją przygotowali dwie sześcioodcinkowe serie: "III Rzesza: droga do upadku" (premiery we wtorki od 1 września od godz. 22:00 na kanale National Geographic) oraz "Hitler: zaginione taśmy III Rzeszy" (premiery we wtorki od 15 września o godz. 21:00 na kanale National Geographic).W pierwszym ze wspomnianych programów, pełnym rekonstrukcji historycznych, przekonamy się, że droga do klęski Hitlera i jego świty nie była tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. W trakcie kampanii odbyło się wiele bitew i niekiedy tylko błysk geniuszu lub przypadek sprawiły, że historia nie potoczyła się inaczej. We wrześniowych odcinkach "III Rzesza: droga do upadku" poznamy m.in. wyjątkowe umiejętności podporucznika Audiego Murphy'ego, który skutecznie walczył tzw. kotle komlarskim, mimo piętrzących się problemów z amunicją.Nie mniej ciekawa jest druga propozycja przygotowana przez National Geographic, czyli program dokumentalny "Hitler: zaginione taśmy III Rzeszy", będący analizą życiorysu politycznego Führera. Twórcy rozpoczynają opowieść w latach 20 XX w., ukazując kontekst społeczny tamtego świata. Kryzys po I wojnie światowej stanowił "żyzną glebę" dla populizmu i antysemityzmu. To, w połączeniu z wytrwałością Hitlera, której nie zaburzył nawet pobyt w więzieniu, doprowadziło do jednej z największych tragedii w dziejach. Kiedy wydawało się, że okres bezwzględnej tyranii i zbrodni będzie trwał nawet przez dekady, to władza Hitlera zaczęła się chwiać. Później okazało się, że plan NSDAP nie został doprowadzony do końca.Serial "III Rzesza: droga do upadku" swoją premierę będzie miał od 1 września od godz. 21:00, zaś "Hitler: zaginione taśmy III Rzeszy" - od 15 września o godz. 21:00. Oba tytuły dostępne będą na kanale National Geographic.