Wrzesień w National Geographic

Łukasz Szewczyk

• Hity września na antenach National Geographic

Śledztwa przeciwko bossom narkotykowym niekiedy trwają latami, jednak gdy dobiegną końca, stają się łakomym kąskiem dla scenarzystów. W programie(premiery we wtorki od 12 września o godz. 22:00 na kanale National Geographic) kamery National Geographic docierają do informatorów oraz świadków, którzy z pierwszej ręki opowiadają o upadku największych gangów narkotykowych.Co roku we wrześniu na antenie National Geographic widzowie mogą spodziewać się premier programów na temat II wojny światowej. Nie inaczej jest tym razem. W serii(premiery w piątki od 15 września o godz. 21:00 na kanale National Geographic) poznamy niepublikowane dotąd materiały opisujące m.in. wczesne lata Führera w polityce, zaś serial(premiery w piątki od 1 września od godz. 22:00 na kanale National Geographic) to nic innego jak sześcioodcinkowa anatomia porażki nazistów.W kolejnym sezonie(premiery w środy od 6 września o godz. 21:00 na kanale National Geographic) zawitamy na Maltę, Islandię oraz do Beneluksu, gdzie z lotu ptaka obejrzymy niezwykłe miejsca Starego Kontynentu, poznając ich tradycje i innowacje. Z kolei w nowych epizodach serii(premiery we wtorki od 19 września o godz. 22:00 na kanale National Geographic) takie gwiazdy jak m.in. Bradley Cooper, Tatiana Maslany czy Rita Ora, nauczą się surwiwalu.Czy słyszycie to szczekanie? Zdaje się, że dobiega ono z kanału National Geographic Wild, na którego antenie już we wrześniu na antenie pojawi się cykl programowy(premiery w środy od 6 września od godz. 18:00 w National Geographic Wild). Co środę na widzów czekać będą specjalne premiery odcinków z czworonożnymi przyjaciółmi w roli głównej. We wrześniu pojawi się także 22. sezon przygód kultowego weterynarza, czyli program(premiery w niedziele od 3 września o godz. 16:00 na antenie National Geographic Wild). Wiele wrażeń zapewni również serial dokumentalny(premiery w czwartki od 21 września o godz. 18:00 na kanale National Geographic Wild).