Koncerty "Gwiazdy The Voice" w TVP2

Łukasz Szewczyk

• Ponad 30 artystów znanych z programów "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior" ponownie wystąpi na muzycznej scenie talent show.

• Koncerty "Gwiazdy The Voice" na żywo w TVP2

Jeden z najdłużej nadawanych w Polsce talent show wraca na antenę telewizyjnej Dwójki. Już 2 września o godzinie 20:00 widzowie będą mogli oglądać muzyczne popisy uczestników 14. odsłony "The Voice of Poland". Po raz pierwszy w historii premiera zostanie poprzedzona wielkim koncertem na żywo.W piątkowy wieczór, 1 września o godzinie 22:10 w TVP2, widzowie udadzą się w muzyczną podróż w przeszłość z tymi, którzy swoją karierę rozpoczęli właśnie w "The Voice of Poland". Na scenie zaśpiewają m.in.: Antek Smykiewicz, Rafał Brzozowski, Natalia Nykiel, Michał Sobierajski, Anna Karwan, Michał Szczygieł, Mateusz Ziółko, Adam Kalinowski oraz zwycięzca 13. edycji muzycznego talent show - Dominik Dudek.W drugi piątek września o godzinie 22:10, na scenie pojawią się uczestnicy programów "The Voice of Poland", "The Voice Kids" oraz "The Voice Senior". Największe polskie i światowe przeboje zaśpiewa ponad 20 artystów, a wśród nich m.in.: biorący udział w "The Voice of Poland" - Damian Ukeje, Monika Urlik, Dorota Osińska, Marta Gałuszewska, Krystian Ochman oraz uczestnicy poprzednich odsłon "The Voice Kids" - Zuza Jabłońska, Viki Gabor, Laura Bąkiewicz, Martyna Gąsak i inni. Podczas piątkowego koncertu na muzycznej scenie nie zabraknie również utalentowanych seniorów z bijącego rekordy popularności "The Voice Senior" - Sióstr Szydłowskich, Barbary Parzeczewskiej, Zbigniewa Zaranka i innych.Koncerty na żywo "Gwiazdy The Voice" poprowadzi niezastąpiony Tomasz Kammel.