"Dr Nice". Nowa seria filmowa w Romance TV

Łukasz Szewczyk

• "Dr Nice" to najnowsza propozycja na jesienne soboty od Romance TV.

• Główny bohater Moritz Neiss (Patric Kalupa) ma ogromną szansę stać się ulubieńcem, zwłaszcza wśród żeńskiej części widowni.

"Dr Nice – Stare rany" / Fot. Romance TV

Moritz Neiss jest mądry i niezależny. Jest znakomity w swoim zawodzie - dr Nice to bożyszcze kobiet i gwiazda chirurgii. Aż do chwili, kiedy wypadek kończy jego karierę. Potem, odziedziczony "spadek" prowadzi go nad Zatokę Flensburską. Jak będzie wyglądać jego nowe życie?(premiera, 23 września, g. 20:00). Dr Moritz Neiss jest chirurgicznym geniuszem. Rozwój kariery przerywa mu jednak groźny wypadek i poważna kontuzja ręki. Na spotkaniu z notariuszem we Flensburgu dowiaduje się o niespodziewanym spadku, którym okazuje się córka o któ-rej nie miał pojęcia.(premiera, 30 września, g. 20:00). Dr Moritz Neiss naraża się mieszkań-com wsi swoim egocentrycznym zachowaniem, ale jako lekarz już dawno zdobył ich zaufanie. Ku zado-woleniu wszystkich planuje objąć wakujący etat wiejskiego lekarza. Już przed otwarciem przychodni Neiss ma pierwszą pacjentkę. Desna Shan, szefowa hotelowej kuchni, cierpi na kamicę nerkową. Czy Mo-ritz odnajdzie się w swoim nowym życiu?