Wszystkie sezony serialu "Halt and Catch Fire" na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Można powiedzieć, że najmłodsze pokolenie rodzi się teraz ze smartfonem w ręku - jednak jak doskonale wiemy, nie zawsze technologie towarzyszyły ludziom od najwcześniejszych lat.

• Serial "Halt and Catch Fire" to fikcyjna historia zabierająca widzów wprost do kolorowych lat 80. XX wieku, czyli czasów narodzin przemysłu komputerowego w Dolinie Krzemowej.

Jest rok 1983, na rynku królują konsole do gier. W tym samym czasie rozpoczyna się również rewolucja komputerowa. Joe MacMillan (Lee Pace) to charyzmatyczny wizjoner, ale również przebiegły manipulator, z doświadczeniem w tej coraz szybciej rozwijającej się branży. Rozpoczyna pracę w małej spółce 'Cardiff Electric' zajmującej się tworzeniem oprogramowania, gdzie od razu zdobywa wysoką pozycję. Przekonuje szefostwo do stworzenia prototypu maszyny, która ma rzucić wyzwanie firmie IBM, produkującej popularne komputery IBM PC. Joe nie zasypuje gruszek w popiele i do swojego projektu werbuje młodą, zdolną programistkę Cameron Howe (Mackenzie Davis), której zadaniem będzie napisanie systemu operacyjnego od podstaw, oraz inżyniera komputerowego Gordona Clarka (Scoot McNairy), odpowiedzialnego od teraz za zbudowanie nowatorskiego sprzętu.Jak na wizjonera przystało, Joe budzi skrajne emocje przez wszystkie sezony serialu. Oczywiście bywa czarujący, ale jest w nim coś niepokojącego. To dzięki niemu Cameron i Gordon wspólnie pracują nad komputerem, który ma zrewolucjonizować świat. Zresztą postać Cameron zasługuje na oddzielną wzmiankę. Świat IT u progu lat 80-tych należał głównie do mężczyzn. Cameron rzuca im wyzwanie dołączając do zespołu Joego. Jej postać jest kontrowersyjna i chaotyczna. I nie mówimy tu tylko o nocowaniu w biurze, kodowaniu bez dolnej części garderoby, przywłaszczaniu przedmiotów współpracowników czy słuchaniu punk rocka. Programistka potajemnie sypia również z własnym szefem. Zdecydowanym kontrastem dla jej postaci jest bardziej poukładany Gordon Clark, który w przeszłości zbudował komputer wraz ze swoją żoną Donną (Kerry Bishé). Niestety podczas targów branżowych maszyna nie zadziałała, co sprawiło, że był spalony w branży. Plan stworzenia nowego komputera to jego nowa misja, choć wizja Joego jest niemal niemożliwa do zrealizowania. Czy zespół będzie umiał współpracować mimo wielu trudności i skrywanych tajemnic?Jednak historia geeków komputerowych nie kończy się na misji zbudowania przenośnego komputera. W kolejnych sezonach bohaterowie będą skupiać się na tworzeniu i rozwijaniu sieci komputerowych, jednocześnie walcząc o przetrwanie z szybko rosnącą i coraz agresywniejszą konkurencją. Wraz z trzecim sezonem fabuła wkroczy w początek lat 90-tych XX wieku, kiedy Internet powoli stawał się codziennością dla rosnącej rzeszy ludzi. Ostatni, czwarty skupi się na bańce internetowej i konsekwencjach kryzysu, jaki nastąpił, gdy bańka dotcomów pękła z hukiem. We wszystkich częściach bohaterowie będą mierzyć się z szybko postępującymi zmianami. Technologie komputerowe zyskiwały na znaczeniu w szalonym tempie, a prywatne życia bohaterów nie będą ani trochę mniej skomplikowane od tego, nad czym przyjdzie im pracować. Widzowie Viaplay już teraz mogą oglądać wszystkie cztery sezony produkcji 'Halt and Catch Fire'.W rolę Joego wciela się zdobywca nagrody za najlepszą przełomową grę aktorską plebiscytu 'Gotham' Lee Pace ('Strażnicy Galaktyki', 'Dziewczyna żołnierza'). U jego boku wystąpili tacy aktorzy, jak Scoot McNairy (Nagrodzona Oscarem 'Operacja Argo', 'Narcos: Meksyk'), Mackenzie Davis (Nagrodzony Oscarem 'Blade Runner 2049', 'Stacja Jedenasta'), Kerry Bishé ('Operacja Argo', 'Narcos') i inni utalentowani aktorzy. Twórcami serialu są Christopher Cantwell ('To, co stracone', 'Our Footloose Remake) i Christopher C. Rogers ('Paper Girls'). Krytycy od samego początku doceniali serial 'Halt and Catch Fire' za doskonałe odwzorowanie atmosfery lat 80-tych i realistyczne przedstawienie branży technologicznej tamtych lat. Produkcja otrzymała również nominacje w plebiscytach Emmy i Satelity.Wszystkie sezony serialu "Halt and Catch Fire" są dostępne na Viaplay.