"Alert" od września na antenie FOX

• Serialu "Alert" śledzi losy policjantów ze specjalnej jednostki LAPD, specjalizującej się w poszukiwaniu zaginionych osób

Jason Grant (Scott Caan), były wojskowy, zostaje zwerbowany przez swoją byłą żonę - Nikki Batistę (Dania Ramirez) - do specjalnej jednostki LAPD, która zajmuje się poszukiwaniem zaginionych osób. Nikki pracuje w oddziale, by pomagać osobom, które są w podobnej sytuacji, jak ona. Przyszło jej bowiem zmagać się z zaginięciem syna...Emisja premierowych odcinków serialu "Alert" we wtorki o godz. 22.00 (od 26 września 2023 roku) na antenie FOX.