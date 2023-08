Seriale "Erynie" oraz "Viki Gabor. Mój świat" jesienią w TVP HD

Łukasz Szewczyk

• Jesienne premiery TVP HD

TVP HD rozpoczyna emisję serialu(czwartki o godz. 21.25 i 22.00, od 31 sierpnia). Dokument o pewnej zwyczajnej, choć niezwykłej nastolatce, która dzięki sile pasji i mocy talentu w kilka lat z nieśmiałej dziewczynki, przeobraziła się w charyzmatyczną i porywającą tłumy idolkę pokolenia "Z". Jak to jest w wieku 15 lat słyszeć siebie w radiu czy zobaczyć na Time Square? O czym marzy? Kiedy płacze, a co ją bawi? Skąd w niej siła, by głośno mówić o swoim romskim pochodzeniu? Twórcy serialu przyglądają się drodze, którą przebyła Wiktoria, aby stać się Viki. Obserwują też, czym okupione jest życie na świeczniku w tak młodym wieku. Towarzyszą jej z kamerą podczas koncertów, zagranicznych podróży, ale także wtedy, gdy schodzi ze sceny i... zalicza sprawdzian z matmy. Patrzą na nią oczami "Gaborków" - społeczności niezwykle oddanych i wiernych fanów artystki oraz rozmawiają z jej rodziną, managementem, a także innymi znamienitymi nazwiskami ze świata muzycznego. Pokazują, jak daleko można zajść będąc napędzanym ogniem pasji i determinacji. Reżyseria: Kinga PłachecińskaKolejna propozycja to(sobota, godz. 21.00) - serial na podstawie kultowych kryminałów autorstwa Marka Krajewskiego. Marcin Dorociński wciela się w komisarza Edwarda Popielskiego, prześladowcę lwowskich kryminalistów, który w śledztwach posługuje się wybitnym intelektem, potężną siłą mięśni i epileptycznymi wizjami. Popielski z powodu padaczki wywoływanej przez światło chroni się za przyciemnianymi okularami i żyje po zmroku. Jego naturalnym środowiskiem są mroczne zaułki, nocne knajpy i domy publiczne. Serial przybliży widzom surrealistyczny klimat międzywojennego Lwowa, w którym obok siebie żyją rzezimieszki, prostytutki, narkomani, arystokraci, niepiśmienni chłopi, cyrkowe dziwolągi, Ukraińcy, Żydzi i Polacy.Z kolei w programie(sobota, godz. 12.15, od 2 września) Marta Manowska zabierze widzów na niezapomnianą wędrówkę po najpiękniejszych górach, których zdobycie gwarantuje wejście do elitarnego klubu zdobywców Korony Gór Polski. Widzowie będą mogli odkryć urokliwe i malownicze zakątki kraju, poznać lokalne historie i kulinarne specjały. Poznają też ludzi, którzy niejednokrotnie stali się symbolem swojego regionu. W II sezonie twórcy programu odwiedzą Beskidy, Góry Izerskie,Góry Bialskie, Góry Złote, Góry Sowie, Góry Bardzkie oraz Góry Kaczawskie, a także będą mieli okazję podziwiać widoki ze szczytu m.in.: Radziejowej, Mogielicy i Wysokiej Kopy. Każdy odcinek to wyjątkowa wyprawa! Cotygodniowy program mikroturystyczny zachęca do aktywnego wypoczynku w miejscach, które urzekają, a nie zostały przez wielu dotychczas odkryte.