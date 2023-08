Jesienna ramówka Radia Zet. Nowe głosy i programy. "Tu się dzieje!"

Łukasz Szewczyk

• Nowi prowadzący, nowe pasma, audycje i formaty programowe, nowa oprawa dźwiękowa Wiadomości oraz głos lektorski - to propozycja Radia ZET na nadchodzącą jesień.

• Do stacji dołączają Kamil Baleja, Bartosz Gajda, Filip Chajzer oraz Katarzyna Kwiatkowska i Michał Zieliński.

Obok flagowych, sprawdzonych pozycji programowych i dobrze znanych prowadzących w jesiennej ramówce Radia Zet pojawi się sporo nowości. O poranku w(godz. 5:30-9:00) słuchaczy powita trio: Marek Starybrat, Kamil Baleja i Bartosz Gajda - znany satyryk, stand-uper i członek kabaretu Łowcy B. W programie nie zabraknie(8:02) prowadzonego przez Bogdana Rymanowskiego. Nową stałą pozycją będzie(7:40), w którym Katarzyna Kwiatkowska i Michał Zieliński, parodiując postaci ze świata show biznesu i polityki, będą wraz z Szymonem Majewskim przedstawiać absurdy otaczającej nas rzeczywistości w krzywym zwierciadle satyry.Od 9:00 do 15:00 nowe pasmo. To mieszanka ulubionych przebojów i muzycznych premier, ciekawostek i informacji wprowadzających w dobry nastrój, o co zadbają Ewelina Pacyna (do 12:00) i Robert Karpowicz (do 15:00). W piątki niezmiennie od 12:00 do 13:00 spotkanie z Grażyną Torbicką i jej audycjąMistrzowie ciętej riposty i dobrego humoru, czyli duet szalonych prowadzących(15:00-19:00) - Marcin Sońta i Michał Korościel - zadba, by podróż z pracy do domu upłynęła szybko, miło i przyjemnie. Od poniedziałku do piątku będzie im towarzyszyć Beata Lubecka, która zaprosi na rozmowy z politykami w(17:02).Za sterami codziennej(19:00-20:00) zasiądzie Mateusz Ptaszyński, który płynnie przejdzie do prowadzenia interaktywnej audycji(20:00-23:00), by opowiedzieć słuchaczom o najnowszych trendach, hitach i wydarzeniach, którymi żyje internet. To również przestrzeń do rozmów z ciekawymi gośćmi. Słuchacze będą mogli ich spotkać w wirtualnym studiu Radia ZET dostępnym na Tik-Toku.Nocnym markom będzie towarzyszyć Hubert Radzikowski, prowadząc(23:00-2:00).We wrześniu po wakacyjnej przerwie na antenę powróci kultowy cykl. Raz w miesiącu słuchacze będą mogli posłuchać na antenie oraz obejrzeć w social mediach Radia ZET wyjątkowe, akustyczne koncerty gwiazd muzyki z Polski i ze świata. Gwiazdą pierwszego odcinka nowego sezonu będzie jedna z największych legend polskiej muzyki rockowej - zespół T.Love.W weekendy mieszanka sprawdzonych pozycji programowych i nowości. Gospodarzem poranków(sobota: 6:00-10:00 i niedziela: 6:00-9:00) będzie Michał Adamski. Po nim, w soboty przed mikrofonami pojawi się nowy duet prowadzących: Agnieszka Kołodziejska i Filip Chajzer, który jest kolejną osobą dołączającą do zespołu stacji.to niezobowiązujące spotkania z tematami od A do ZET, plotkami ze świata showbizu i sondami ulicznymi lotnego reportera Radia ZET, w rolę którego wcieli się Filip. Od 15:00, czyli beztroskie, muzyczne pasmo Marcina Wojciechowskiego (sobota i niedziela). Po 20:00- najlepsze imprezowe hity w towarzystwie całej plejady prowadzących Radia ZET, którzy na zmianę będą zapraszać słuchaczy na "prywatkę, jakiej nie przeżył nikt".Z kolei w niedziele na swoje tradycyjne miejsce powróci(9:00-10:00), w którym Andrzej Stankiewicz dyskutuje z przedstawicielami wszystkich stron polskiej sceny politycznej. Tuż po nim Agnieszka Kołodziejska będzie zarażać bakcylem podróżowania i odkrywania nowych miejsc, smaków i kultur w programie(10:00-15:00). Po 20:00 Michał Adamski poprowadzi, w którym opowie o ważnych i ciekawych wydarzeniach nadchodzącego tygodnia.Nowością w jesiennej ramówce, która startuje w piątek 1 września, będzie również oprawa dźwiękowa, a nowym głosem stacji został Janusz German, zastępując Daniela Kondraciuka.