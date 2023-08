Cykl "Krypton". Tajemnice fizyki i chemii jesienią w TVP Nauka

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu na antenie TVP Nauka zadebiutuje nowy cykl "Krypton".

• Program łączący nowoczesne technologie, badania naukowe oraz praktyczne codzienne wykorzystanie odkryć naukowców.

Nazwa cyklu jest nieprzypadkowa. Pierwszy człon wyrazu "krypton" po grecku oznacza coś ukrytego i niewidocznego. Chemia i fizyka chowają przed nami wiele tajemnic, dlatego w ich odkrywaniu pomoże popularyzator nauki Paweł Piszczałka. Pierwszy odcinek cyklu został poświęcony największemu w Polsce cyklotronowi, który znajduje się w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów w Warszawie. Widzowie dowiedzą się m.in. na czym polega zastosowanie cyklotronu przy wytwarzaniu radioaktywnych izotopów, które w postaci radiofarmaceutyków wykorzystuje się w diagnostyce i leczeniu nowotworów.Lasery femtosekundowe i ich zastosowanie to temat kolejnego odcinka cyklu "Krypton". Współcześnie lasery są obecne niemal we wszystkich gałęziach ludzkiej aktywności. Naukowcy wciąż rozwijają związane z nim technologie i ulepszają ich możliwości. Femtosekundowe lasery impulsowe należą do jednych z najszybszych tego typu urządzeń na świecie.W odcinku poświęconym katalizie widzowie TVP Nauka odwiedzą kilka grup laboratoryjnych działających w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pracujący tam naukowcy zaprezentują zjawisko katalizy i jej zastosowanie m.in. w nowatorskich metodach oczyszczania wody czy tworzeniu najnowszej generacji fotowoltaiki.TVP Nauka, "Krypton", premierowe odcinki w niedziele o godz. 13:20.