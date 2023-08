Wyborcza ramówka Gazeta.pl

Łukasz Szewczyk

• W związku z oficjalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej, zespół Gazeta.pl przygotował dla swoich czytelniczek i czytelników "ramówkę wyborczą".

• W jej ramach redakcja zaprasza do śledzenia zarówno istniejących już formatów portalu, jak i tych zupełnie nowych, przygotowanych we współpracy z internetowymi twórcami - Kasią Gandor i ORB News.

W tegorocznej deklaracji redakcyjnej dziennikarki i dziennikarze Gazeta.pl zapowiedzieli obiektywne informowanie o przebiegu kampanii wyborczej tak, aby umożliwić swoim czytelniczkom i czytelnikom podjęcie decyzji przy urnie w oparciu o fakty. -- mówi Rafał Madajczak, redaktor naczelny Gazeta.pl.W najbliższych tygodniach na łamach Gazeta.pl oraz na profilach portalu w mediach społecznościowych pojawią się materiały wideo przygotowane we współpracy ze znanymi internetowymi twórcami, specjalizującymi się w treściach edukacyjnych oraz tematach społeczno-politycznych.Materiały wideo na podstawie wyników badania "Prawdziwe problemy Polaków" przygotuje dla Gazeta.pl Kasia Gandor. To popularyzatorka wiedzy, vlogerka i ekspertka w dziedzinie biotechnologii, która w swojej twórczości koncentruje się na wszystkim, co jest związane ze środowiskiem, technologią, zdrowiem, zrównoważonym rozwojem oraz punktami styku między nauką a społeczeństwem. Była wielokrotnie nagradzana za swoje treści, m.in nagrodą Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego, statuetkami Grand Video Awards i Influencers Live Awards. Rozmowę z twórczynią można przeczytać na Gazeta.pl - tutaj.Przed wyborami na Gazeta.pl publikowane będą również materiały wideo przygotowane przez twórców ORB News, którzy na kanałach na platformie YouTube i TikTok w przystępny i zabawny sposób komentują zjawiska społeczne i polityczne.Przed wyborami Gazeta.pl zaprasza także do śledzenia swoich stałych formatów redakcyjnych, które poruszają tematy związane z polityką i trwającą kampanią: najświeższych informacji z politycznego świata od Jacka Gądka, felietonów i wywiadów Grzegorza Sroczyńskiego, kwestionariuszy Grzegorza Wysockiego, analiz sondaży Marcina Kozłowskiego, sond ulicznych Klaudii Kolasy i Bartłomieja Marcinkowskiego, cyklu "Gospodarczy TGV" Mikołaja Fidzińskiego oraz "Porannej Rozmowy Gazeta.pl" prowadzonej przez Karolinę Hytrek-Prosiecką i Jacka Gądka.Wszystkie materiały na temat wyborów parlamentarnych 2023 można znaleźć w serwisie Wybory.Gazeta.pl Zgodnie z obietnicą złożoną czytelniczkom i czytelnikom, redakcja portalu nie zrezygnuje też z głośnych akcji specjalnych, które wyróżniają Gazeta.pl na tle konkurencji. Swoje działania będzie koncentrować wokół tematów, które najbardziej wybrzmiały w zleconym przez Gazeta.pl badaniu "Prawdziwe problemy Polaków", takich jak zdrowie psychiczne, mieszkalnictwo, edukacja, inflacja i bezpieczeństwo kraju.