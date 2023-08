Nowe programy w jesiennej ramówce RMF Classic

Łukasz Szewczyk

• Jesienią RMF Classic obchodzić będzie swoje 20. urodziny

• W jesiennej ramówce pojawi się jubileuszowy plebiscyt na "Filmowy Przebój 20-lecia", nowe pasmo programowe "Na porządku dnia" i nowy magazyn literacko-naukowy, który poprowadzi dołączająca do stacji Katarzyna Hnat.

Plebiscytem "Filmowy Przebój 20-lecia" RMF Classic świętować będzie okrągły jubileusz stacji. Słuchacze będą mogli głosować na największe przeboje filmowe i wybiorą 100 utworów, które pojawią się na antenie w finałowym notowaniu plebiscytu - 27 października."Na porządku dnia" (dni powszednie, 10-14) to nowy program towarzyszący słuchaczom w pracy. Jednym z jego elementów będzie "Wielki Test Wiedzy o Muzyce Filmowej" - specjalny konkurs, również związany z rocznicą powstania radia. Głównymi nagrodami będą zaproszenia dla słuchaczy na weekend w Krakowie, spotkanie z zespołem, udział w programie oraz specjalne zwiedzanie Muzeum na Wawelu.Kolejną nowością jest poniedziałkowy magazyn "Od słowa do słowa" (14-18) poświęcony literaturze i nauce. Poprowadzi go nowa dziennikarka RMF Classic Katarzyna Hnat, która do tej pory była krakowską reporterką Grupy Radiowej Agory.W pozostałe dni w tym paśmie pojawią się doskonale już znane magazyny: we wtorki "RMF Classic? Naturalnie!" o ekologii, naturze i zdrowiu, w środy "Życie z klasą" o life stylu, modzie, architekturze i sztuce, w czwartki "Wydział Kultury", a w Warszawie lokalny program "Pałac Kultury" z zapowiedziami wydarzeń kulturalnych, a w piątki magazyn filmowy "Kino w roli głównej".Na antenę powracają też poranek "Śniadanie mistrzów" (7-10) oraz muzyczne audycje wieczorne (od 18-ej): "Wieczór z gwiazdą" (poniedziałki) i "Wieczór nowości muzycznych" (środy). We wtorkowe i piątkowe wieczory słuchacze RMF Classic będą mogli posłuchać propozycji do "Filmowego Plebiscytu 20-lecia". W czwartki natomiast startuje nowy sezon autorskiego programu Tytusa Hołdysa "Między ścieżkami".Do weekendowej ramówki wracają po wakacyjnej przerwie audycje autorskie: "NieDoMówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące" Artura Andrusa (niedziele, 10-13), magazyn o serialach "Uniwersum RMF Classic" Katarzyny Czajki-Kominiarczuk (w soboty, ale o nowej porze: 15-17), podróżnicza "Jasna Strona Świata" Marka Tomalika (niedziele, 16-18) i "Muzyka spod igły" Wojciecha Padjasa z nagraniami z płyt winylowych (soboty, 21-22).W niedziele RMF Classic zaprasza na jedyną w Polsce "Listę Przebojów Muzyki Filmowej" (18-20) - z zestawieniem 20. najpopularniejszych wśród słuchaczy nagrań z produkcji kinowych.