Pierwszy sezon serialu "Przekręt" od września w AMC

Łukasz Szewczyk

"Przekręt" to komediodramat kryminalny zainspirowany kultowym filmem Guya Ritchiegoo tym samym tytule. Opowiada historię grupy przyjaciół, którzy decydują się wziąć udziałw napadzie zmieniającym ich życie o 180 stopni.W obsadzie "Przekrętu" zobaczymy między innymi Luke'a Pasqualino, znanego z serialu "Rodzina Borgiów". Luke wciela się w rolę głównego bohatera, Alberta Hilla, sprytnegoi czarującego młodego mężczyznę, stającego na czele ekipy przyjaciół. W serialu pojawi się również Rupert Grint, dobrze znany widzom z roli Rona w "Harrym Potterze", który gra Charliego Cavendisha - pochodzącego z bogatej rodzinny, inteligentnego, lecz chaotycznego przyjaciela głównego bohatera. Grint jest również producentem wykonawczym serii. W rolę ojca Alberta wciela się Dougray Scott, znany m.in. z takich produkcji jak "Mission: Impossible 2" czy "Uprowadzona 3". Hill senior to znany przestępca, zaślepiony chciwością i olbrzymią ambicją odzyskania złota, które kiedyś udało mu się ukraść. W roli Sonny'ego Castillo, nieobliczalnego szefa lokalnej mafii, zobaczymy Eda Westwicka ("Plotkara"), natomiast Billy'ego Ayersa, drugiego najbliższego wspólnika Alberta, głodnego adrenaliny lokalnego chuligana, gra Lucien Laviscount ("Emily w Paryżu")."Przekręt" to zakręcone kino gangsterskie, pełne nieoczekiwanych zwrotów akcjii ekstremalnych emocji. Widz, śledząc przygody początkujących i charyzmatycznych gangsterów, będzie miał okazję zanurzyć się w świat pełen spisków, zemsty, zdrad i śmiertelnego niebezpieczeństwa.Na premierę serialu "Przekręt" zapraszamy już w czwartek 14 września o 22:00 na kanale AMC.