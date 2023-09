Mateusz Chrobok z autorską audycją w Radiu RMF24

Łukasz Szewczyk

• W jesiennej ramówce informacyjno-muzycznego Radia RMF24 znajdzie się nowy program "Cyberświat"

• Program Mateusza Chroboka poświęcony jest technologii, bezpieczeństwu w sieci i sztucznej inteligencji.

Mateusz Chrobok jest ekspertem w zakresie cyberbezpieczeństwa, startupów i innowacji, przez lata był m.in. deweloperem i architektem w dużych firmach IT, a następnie dyrektorem technologicznym i generalnym w startupach. W każdą niedzielę w godz. 13-15 w swoim programie razem z zaproszonymi gośćmi skomentuje najnowsze doniesienia z cyfrowego świata. Podpowie też, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.Po wakacyjnej przerwie wraca też w weekendy magazyn spraw międzynarodowych "Przegląd zagraniczny" Andrzeja Kohuta (soboty 13-15).W dni powszednie program na żywo nadawany będzie ponownie od 6 do 21, a do ramówki powrócą codzienne wywiady publicystyczne: "Rozmowa o 7:00", "Poranna rozmowa" (8:02), "Rozmowa w południe", którą codziennie poprowadzi Piotr Salak, "Popołudniowa rozmowa" (18:02) oraz sobotni "Gość Krzysztofa Ziemca" (8:31). W Radiu RMF24 będzie można ich posłuchać w całości, wraz z internetową dogrywką.