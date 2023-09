Łukasz Szewczyk

Nowości w jesiennej ramówce Antyradia

• Obok znanych słuchaczom pozycji w jesiennej ramówce Antyradia znajdą się dwie nowości.

"Pan solo" to audycja Konrada Czubaja, która zastąpi "Przepis dnia" Pawła Lorocha. Codziennie od 6:00 do 7:00 pobudzi i pozytywnie nastroi na dalszą część dnia. Do stacji dołączył Duff McKagan, basista legendarnego zespołu Guns N' Roses. Razem z żoną Susan poprowadzi rock'n'rollowy program "Three Chords & The Truth", który pojawi się na antenie w każdy czwartek między 19:00 a 20:00. Powtórki w niedziele o 19:00. W soboty program "Odjechani" (15:00-17:00) Joanny Zientarskiej i Konrada Czubaja, w którym dotąd można było usłyszeć najlepsze wejścia tygodnia, teraz zyska swoje weekendowe, dedykowane wydania. W niedziele zmienią się pory emisji autorskich audycji. "Teraz Rock" Wiesława Weissa będzie można usłyszeć między 20:00 a 21:00, "Rockolekcje" Leszka Gnoińskiego od 21:00 do 22:00, a "Wszystko w sam raz" Jarosława Szubrychta w godzinach 22:00-23:00.