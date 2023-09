Zmiany w poranku,nowy program plotkarski jesienią w RMF Maxx.

Łukasz Szewczyk

• We wrześniowej ramówce gospodarzami porannego programu będzie nowe trio prowadzących, powróci codzienna lista "HOP BĘC" i pojawi się niedzielny show plotkarski.

Porankowy RMF Maxx / Fot. RMF Maxx

Od września do Irka Jakubka w roli prowadzących poranki "Wstawaj, nie udawaj" (6.20-9.15) dołączą Asia Meus i Filip Kliber. -- zapowiada Jarosław Pioterczak, Dyrektor Programowy RMF MAXX.Po 10 latach ze stacji odchodzi Maciej Rock, dotychczasowy współprowadzący poranek. -- dodaje Jarosław Pioterczak.W jesiennej ramówce pojawi się nowe pasmo popołudniowe "HOP BĘC EXXTRA" (17-20) prowadzone przez Michała Siwka. Tu znajdzie się miejsce na prezentację nowych nagrań, spotkania z artystami i codzienną listę "HOP BĘC", której godzinna wersja nadawana będzie po 19-ej. Pełne notowanie - czyli wszystkie 30 utworów i propozycje, jak zawsze w soboty od 17 do 20.Wieczorny program poprowadzi Przemek Grabowski. Od 20 do północy zagra muzyczne nowości, pojawią się też fragmenty "Rozmów bez Kitu", w których znani influencerzy będą musieli zmierzyć się z ostrymi i niewygodnymi pytaniami, a pełne wersje tych wywiadów publikowane będą w social mediach RMF MAXX. W piątki i soboty w tym paśmie znajdzie się też miejsce na klubowe remiksy.W niedziele na zupełnie nowy show popołudniowy "Różowy Dywan" (16-19) zaproszą Karolina Kowalska i Mateusz Marek, którzy dowcipnie skomentują najbardziej gorące i nietypowe plotki ze świata show-businessu.