Wróżbita Maciej i nowy program Andrzeja Sołtysika jesienią w Meloradio

Łukasz Szewczyk

• Meloradio na jesień

"Melomagia" Macieja Skrzątka będzie pojawiać się codziennie od poniedziałku do czwartku między 19:30 a 20:00. Oprócz pory emisji zmieni się formuła programu, który stanie się bardziej interaktywny. Wróżbita Maciej będzie oddzwaniać do słuchaczy i odpowiadać na ich pytania dotyczące przyszłości zadawane poprzez specjalny formularz. Jego horoskopy na dziś i dzień kolejny niezmiennie o 9:15 i 16:35. W piątki specjalny horoskop weekendowy, również w wersji wideo, dostępny na profilach społecznościowych stacji.Nową pozycją programową będzie "Co powie czat?". Pojawi się o 14:35 w paśmie "Druga połowa dnia" Adriana Nowaka. Prowadzący sprawdzi, co ciekawego do powiedzenia ma sztuczna inteligencja. Nowością będzie też pasmo "Coś fajnego" (17:00-19:30) Waldemara Darłaka, a w nim mnóstwo ciekawostek z różnych dziedzin życia, a po 18:00 słuchacze będą mogli podzielić się tym, co dzisiaj fajnego ich spotkało.W niedziele Andrzej Sołtysik w nowym programie "O tym się movie" (10:00-12:00) porozmawia o książkach, premierach filmowych, serialowych oraz plotkach m.in. ze świata sportu i showbizu. Stałym punktem audycji będzie specjalna piosenka filmowa i rozmowa z gościem.