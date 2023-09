"Co powie Tata?" w Onecie. Pierwszym gościm Radosław Majdan

Łukasz Szewczyk

• "Co powie Tata?" to podcast Dominiki Olszyny-Kniaź, redaktorki naczelnej Onet Lifestyle, w którym będą gościć ojcowie doświadczeni, jak i ci, którzy dopiero stoją u progu rodzicielstwa.

• Prowadząca podcast i jej goście prześwietlają relacje, przedstawiają różne perspektywy, zastanawiają się, jak wychować dziecko z poczuciem satysfakcji.

- mówi Dominika Olszyna-Kniaź, autorka podcastu "Co powie Tata?"."Co powie Tata?" jest podcastem o relacjach ojców z dziećmi. Pokazane one zostaną od strony gości - doświadczonych ojców, ale także tych, dla których to początek budowania relacji.- opowiada Radosław Majdan w premierowym odcinku podcastu "Co powie Tata?".Aby nieco utrudnić gościom "zadanie", do niektórych odcinków podcastu będą zapraszane także ich dzieci. Ten pokoleniowy dwugłos poprowadzi w stronę opowieści o tym, jak budują się więzi na linii ojciec-dziecko. Różne perspektywy, etapy, ale jeden cel: wychować młodego człowieka. "Co powie Tata?" tworzy przestrzeń na męską opowieść o pozytywnym ojcostwie.Pierwszy odcinek, którego gościem jest Radosław Majdan, już jest dostępny w Onet Audio , w serwisie Onet Rodzina oraz na popularnych platformach podcastowych. olejne odcinki będą publikowane co dwa tygodnie, w środy o godz. 20:00 w Onet Audio oraz w serwisie Onet Kobieta: https://kobieta.onet.pl/rodzina