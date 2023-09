Nowości w jesiennej ramówce Chillizet

Łukasz Szewczyk

• Jesień z Chillizet

W nowym sezonie do Chillizet dołącza Bartek Winczewski, który był do niedawna autorem audycji muzycznych, a wcześniej szefem muzycznym Radia Nowy Świat. Od przyszłego tygodnia w każdy wtorek będzie prowadzić autorski program muzyczny "Lewitacja" (21:00-23:00). "Biznes przez Sito" Jakuba Sito pojawiać się będzie codziennie w porannym programie "Śniadanie do łóżka" o 7:20, a w nim aktualne informacje biznesowe i gospodarcze. Z kolei w każdą środę między 16:00 a 17:00 "Biznes przez Sito" z inspirującymi rozmowami z obszaru ekonomii z udziałem gości. Audycja autorska "KrUlewicz" od września w każdy poniedziałek i czwartek od 21:00 do 23:00. Po wakacyjnej przerwie powróci program "Gabinet dźwięku" Gabi Drzewieckiej, który będzie można usłyszeć w środy między 21:00 a 23:00.Nowości również w weekendy. Od 8:00 do 12:00 - "Weekend w wielkim mieście", czyli co warto czytać, co oglądać i czego słuchać, by odetchnąć od zgiełku i codziennych zajęć. W soboty poprowadzi go Magda Bauer, a w niedziele wymiennie - Dagmara Kowalska i Tomasz Śliwiński. W nowym weekendowym paśmie "Poza czasem" (14:00-16:00) coś dla ciała i ducha, aby osiągnąć stan totalnego relaksu przy idealnie dopasowanych dźwiękach muzyki. Jego gospodarzem będzie Jakub Lachowicz, który jest związany ze stacją od 2022 roku. "Znani zasłuchani" to kolejna nowość programowa w jesiennej ramówce Chillizet. Swoje ulubione utwory chilloutowe zaprezentują artyści polskiej sceny muzycznej. Do usłyszenia w każdą niedzielę od 19:00 do 20:00. Niedzielne wieczory zwieńczy klasyka jazzu w audycji "Ale! Jazz" (22:00-00:00).Ostatnią zmianą, która wejdzie w życie 4 września, będzie nowa oprawa dźwiękowa stacji.