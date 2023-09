Wyborcza jesień w ramówce TOK FM. "Posłuchaj, aby wybrać"

Łukasz Szewczyk

• Pod hasłem "Posłuchaj, aby wybrać" startuje jesienne ramówka TOK FM

• Jej układ będzie w dużej mierze podporządkowany trwającej w Polsce kampanii wyborczej i wyborom parlamentarnym.

Kampania wyborcza to temat, który w najbliższych dwóch miesiącach zdominuje przekaz medialny. Nie inaczej będzie w TOK FM - największej w Polsce radiowej stacji informacyjnej. Zarówno na antenie, jak i w podcastach pojawią się nowe pozycje, które pomogą słuchaczom w podjęciu decyzji przy urnach wyborczych 15 października.W poniedziałki i piątki o 12:25 o najważniejszych zagadnieniach, wokół których koncentrowała i koncentruje się wyborcza walka w perspektywie historycznej porozmawiają Dominika Wielowieyska i Mikołaj Lizut w programie "Wybory III RP". Wersja rozszerzona zostanie udostępniona w formie podcastu subskrybentom TOK FM Premium. Felietonów Macieja Kluczka "Gabinet cieni" prezentujących sylwetki głównych kandydatów do parlamentu będzie można wysłuchać od poniedziałku do piątku o 18:55 i 7:15, a także w weekendy o 7:15. "Debaty" z udziałem polityków odbędą się we wtorki i czwartki o godz. 20:00. Poprowadzą je autorzy stacji specjalizujący się w danej dziedzinie - od edukacji, przez obronność, po gospodarkę. Codzienny "Przewodnik wyborcy" pojawi się o 6:55 i 18:55, a w nim wszystkie praktyczne informacje dotyczące procesu wyborczego i referendum przygotowywane przez Karolinę Wiśniewską.W jesiennej ramówce pozostanie również cykl "Młoda Polska" Wiktorii Jędroszkowiak, który zadebiutował na antenie podczas wakacji. W okresie kampanii wyborczej autorka omówi i skomentuje ze swoimi gośćmi bieżące tematy polityczne, prezentując perspektywę osób młodych. Od września audycji będzie można wysłuchać w soboty 10:00-11:00. "Kampania w TOKu" (16:00-17:00) to kolejna sobotnia propozycja na czas kampanii parlamentarnej. Anna Piekutowska będzie relacjonować wydarzenia, konwencje i wiece wyborcze oraz analizować programy partii politycznych.Z krótszej wakacyjnej formy, do swojej standardowego wymiaru - 1 godziny i 40 minut - wraca program "TOK360" Wojciecha Muzala i Adama Ozgi, czyli informacyjno-publicystyczne podsumowanie dnia, a w nim relacje reporterskie, rozmowy z bohaterami wydarzeń i eksperckie komentarze. Codziennie od poniedziałku do piątku o 18:00. W czwartki nowością będzie program "Poza sezonem" (22:00-23:00) Jakuba Janiszewskiego, który jest kontynuacją cyklu "Po sezonie", ale otrzyma zmienioną formułę. Tym razem jej autor porozmawia z zaproszonymi ekspertami o szeroko pojętej kulturze - literaturze, sztuce, architekturze, mediach czy teatrze. Z kolei magazyn filmowy "Do zobaczenia" zyska nowy dzień i porę emisji. W nowym sezonie godzinna autorska audycja Patrycji Wanat pojawi się w niedziele o godz. 9:00.