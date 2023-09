Sportowa jesień w TVP

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska przedstawia sportową ofertę na jesień 2023

Piłkarska reprezentacja Polski po niezbyt udanym starcie w eliminacjach Euro 2024 (przegrane z Czechami i Mołdawią), postara się zatrzeć złe wrażenie i pokazać kibicom, że nadal warto dopingować drużynę prowadzoną przez Fernando Sousę. RobertaLewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego, Piotra Zielińskiego i ich kolegów z kadry czeka pięć ważnych meczów (7 września: Wyspy Owcze, 10 września: Albania na wyjeździe, 12 października: Wyspy Owcze na wyjeździe, 15 października: Mołdawia, 17 listopada: Czechy). Spotkania te przesądzą o udziale Polaków w imprezie, która za rok odbędzie w Niemczech. Na koniec 21 października - dodatkowo towarzyskie spotkanie z Łotwą. Transmisje w TVP1 i TVP Sport.Uzupełnieniem oferty piłkarskiej będą mecze innych reprezentacji w eliminacjach EURO 2024, spotkania Ligi Narodów reprezentacji Polski kobiet oraz mecze eliminacji EURO 2025 do lat 21 z udziałem naszej kadry. Dodatkowo na przełomie listopada i grudnia mistrzostwa świata do lat 17, w których weźmie udział reprezentacja Polski - brązowi medaliści EURO 2023. Transmisje w TVP Sport.Trwa znakomity okres dla polskiej siatkówki. Nasze zawodniczki wywalczyły w turnieju finałowym Ligi Narodów brązowe medale, panowie podczas finałów w Gdańsku byli najlepsi. Teraz czas na kolejne wyzwania. Na początek mistrzostwa Europy. Następnie najważniejsze turnieje, których stawką jest przepustka do Paryża - kwalifikacje olimpijskie. Kobiety zagrają w Łodzi (16-24 września), mężczyźni w Chinach (30 września - 8 października). Transmisje w TVP1 i TVP Sport.Przed fanami żużla ostatnie dwa turnieje indywidualnych mistrzostw Europy, które odbędą się w Bydgoszczy (9 września) i Pardubicach (22 września). Liderem po pierwszych zawodach jest Duńczyk Leo Madsen, najlepszy z Polaków - Szymon Woźniak zajmuje 3. miejsce. Transmisje w TVP Sport.Przed kibicami kolejne emocje związane ze skokami narciarskimi. Po Letnim Grand Prix w Szczyrku rozgrywanym na początku sierpnia, w październiku w tej miejscowości czekają nas letnie mistrzostwa Polski (21-22 października), a 22 grudnia - zimowy czempionat tuż przed Turniejem Czterech Skoczni. Puchar Świata zawita do Polski dopiero w styczniu 2024 roku - za to w znacznie szerszej odsłonie. Do Wisły i Zakopanego dołączy także Szczyrk.Sezon rozpocznie się zawodami Pucharu Świata w Oestersund (25 listopada), a zakończy 17 marca 2024 roku w kanadyjskim Canmore. Po drodze czekają nas między innymi mistrzostwa świata - Nove Mesto, 5-18 lutego 2024 roku.