Stowarzyszenie Filmowców Polskich podpisało nową umowę generalną z Grupą Polsat Plus

Łukasz Szewczyk

• Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Grupa Polsat Plus zawarły nową umowę generalną dotyczącą korzystania z utworów audiowizualnych z repertuaru SFP w zakresie nadawania, reemitowania oraz udostępniania utworów audiowizualnych w Internecie.

Z uwagi na szeroki i udokumentowany zakres repertuaru Stowarzyszenia Filmowców Polskich strony wypracowały kompleksowy model współpracy, umożliwiający rozliczenia wynagrodzeń należnych twórcom i producentom chronionym przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich za korzystanie z ich repertuaru zarówno przez Cyfrowy Polsat, jak i spółki z Grupy Polsat Plus korzystające z utworów audiowizualnych. Z uwagi na wieloletnią współpracę, w kontekście zmieniającego się dynamicznie rynku filmowego, strony objęły umową także kwestie dotyczące internetowej eksploatacji utworów.- komentuje Jacek Bromski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.Stowarzyszenie Filmowców Polskich posiada mocne formalne podstawy do reprezentowania autorów i producentów, a także niezwykle bogaty repertuar, w tym bardzo szeroki zakres reprezentowanych twórców oraz rozbudowaną współpracę z wieloma organizacjami zagranicznymi.- mówi Aneta Jaskólska, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A., Wiceprezes Polkomtelu Sp. z o.o, Grupa Polsat Plus.