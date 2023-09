Krzysztof Ibisz prowadzącym show Czwórki "Łowcy skarbów. Kto da więcej"

Łukasz Szewczyk

• W nowym sezonie polskiej edycji międzynarodowego hitu "Łowcy skarbów. Kto da więcej" zobaczymy Krzysztofa Ibisza, który, na zmianę z Pawłem Orleańskim, pełnić będzie rolę gospodarza programu.

• W tygodniu otwierającym emisję nowej serii, Krzysztof Ibisz poprowadzi pierwsze cztery odcinki.

W pierwszym odcinku tego sezonu- w poniedziałek, 4 września - Krzysztof Ibisz osobiście przetestuje działanie jednego ze skarbów: niemieckiej maszyny do cięcia papieru i zdjęć. Tym samym prowadzący stworzy największą w historii programu kartę sprzedającego, czyli przepustkę na licytację. Z wyczuciem godnym eksperta zaprezentuje się też w idealnie dobranej poszetce - harmonizującej z kolorem kamienia z Kosta Boda w szwedzkich świecznikach Ystad Metall przyniesionych do programu przez jednego z uczestników. Ponadto w odcinku zobaczymy ekspertyzę i licytację pięknych szachów z onyksu i zegarka Dienstuhr.We wtorek, 5 września, w gronie Łowców zobaczymy po raz pierwszy Paulinę Jarysz - kolekcjonerkę lalek Barbie, która w swoich zbiorach ma ponad 500 okazów. W tym odcinku licytowane będą m.in.: figurka ognistego ptaka, zielona karafka z kieliszkami Murano i zegarek OmegaW trzecim odcinku nowej serii - w środę 6 września - wystąpi Kacper Kuszewski, który zaprezentuje się od mniej znanej telewidzom strony. Popularny aktor okazał się miłośnikiem wszystkiego co związane z wodą i na aukcję przyniósł wiosło, którym przez wiele lat wiosłował ze swoim tatą, a wylicytowaną kwotę przeznaczył na cel charytatywny. W tym odcinku licytowany będzie także zestaw 12 porcelanowych figurek na każdy miesiąc roku, przepiękna czerwona lampa Pelli&Putzler oraz srebrny zestaw kosmetyczny, który Paweł Papaj, jako Łowca z gestem i fantazją, postanowi kupić w całości tylko dlatego, że potrzebuje łyżki do butów...W czwartym odcinku nowego sezonu - w czwartek, 7 września - pojawi się nie lada gratka: kolekcjonerski zestaw Lego Technic - nigdy nie odpakowany. Ponadto licytowane będą pocelanowa figurka sarenki z Ćmielowa w idealnym stanie, Kaczor Donald - wydurk obrazu Carla Barksa z podpisem autora oraz nietypowa donica.W piątek, 8 września program poprowadzi Paweł Orleański. W tym odcinku zobaczymy ekspertyzę i licytację porcelanowego zestawu obiadowego z Ćmielowa z lat 30., rozkładanego fotelu skandynawskiego z lat 60. w stylu Bauhaus, dresu reprezentacji piłki nożnej Polski z lat 80. i książeczki meczowej z 1971 r. z autografami zawodników oraz Cepeliowskiej makatki z lat 80."Łowcy skarbów. Kto da więcej" to show, którym tytułowi Łowcy, czyli grono kolekcjonerów i dealerów antyków, przedmiotów vintage, designu i sztuki, licytuje między sobą przyniesione do studia skarby uczestników programu. W programie udział może wziąć każdy, bo każdy ma w domu coś, co może przedstawiać wartość i wpaść w oko jednemu z dealerów sztuki i kolekcjonerów, którzy czekają w studiu z portfelami pełnymi pieniędzy i nadzieją na złowienie skarbu do dalszej sprzedaży lub do swoich prywatnych zbiorów. "Łowcy skarbów. Kto da więcej" to skonałe połączenie rozrywki, wiedzy i emocji - przedmioty i ich historie ożywają na naszych oczach, licytacje mogą przyprawić o zawrót głowy, a w studiu goszczą ciekawi ludzie o niezwykłych pasjach i fascynującej wiedzy.Nowy sezon programu od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 (od 4 września 2023 roku) na antenie telewizyjnej Czwórki.Program produkuje dla Czwórki firma Polot Media.