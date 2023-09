"RMF Love" nowością jesiennej ramówki RMF FM

Łukasz Szewczyk

• W jesiennej ramówce RMF FM pojawi się nowe pasmo "RMF Love", a we wrześniu "POPlista" będzie nadawana w specjalnej, nietypowej wersji.

• Na antenę powraca z kolejną edycją uwielbiana przez słuchaczy loteria "Twój Szczęśliwy PESEL".

Poranny program "Wstawaj, szkoda dnia" w nowym, większym składzie poprowadzą Przemysław Skowron, Mariusz Kałamaga i Jacek Tomkowicz, do których o 7.40 dołączy Tomasz Olbratowski ze swoimi kultowymi felietonami. 4 września, z okazji pierwszego dnia szkoły, RMF FM zaprosi na specjalne wydanie audycji z "Wielką Ogólnopolską Pobudką" - o 7.20 z głośników usłyszymy hit "To już jest koniec" Elektrycznych Gitar, a na słuchaczy czekać będą do wygrania szkolne wyprawki. Nagradzane zostaną najzabawniejsze zdjęcia z nietypowych pobudek urządzonych tego dnia przez rodziców swoim dzieciom.We "Wstawaj, szkoda dnia" od 4 września również nowa edycja loterii "Twój Szczęśliwy PESEL" - codziennie po godz. 8 losowany będzie jeden PESEL, a jego szczęśliwy właściciel - jeśli się zgłosi do radia - otrzyma 15 tys. zł. Dodatkowo w niedziele odbywać się będą dodatkowe losowania nagród pocieszenia, w tym także pieniężnych. Loterię promuje kampania reklamowa w telewizji, internecie i prasie, której głównym bohaterem jest Mariusz Kałamaga.Do grona prowadzących "Byle do piątku" (9-14) - Daniela Dyka i Pawła Jawora - dołącza Paulina Sawicka, a popołudniu na "Lepszą połowę dnia" (14-19) zaprosi nowy duet: Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. Po wakacyjnej przerwie wraca Maciej Dowbor z wielkimi pieniędzmi w "Szczęśliwej Loterii".Przez pierwsze trzy tygodnie września specjalne wydania "POPlisty" w zastępstwie Darka Maciborka poprowadzi ekipa programu "Projekt XD". Paweł Jawor i Maciek Rybak w "POPliście XD" (19-24) zagwarantują zwariowane spotkania z gwiazdami, szalonymi słuchaczami i tiktokerami.Wśród weekendowych programów pojawi się nowe pasmo sobotnie - "RMF Love" (17-20). Paulina Sawicka zapewni romantyczny, a czasem wzruszający i zabawny nastrój, spróbuje pogodzić skłóconych słuchaczy, poszuka zaginionych "drugich połówek" i wyciągnie od gwiazd miłosne historie.Na antenę powracają też niedzielne "Sceny zbrodni" (20-23), w których Daniel Dyk i Kamil Barnowski przedstawią kolejne głośne i spektakularne historie kryminalne z całego świata.Po 23-ej natomiast RMF FM zaprasza na swoje najciekawsze podcasty oryginalne: "Bajki dla Dorosłych" i "Radiowcy bez cenzury" (poniedziałki), "Misja Specjalna" (wtorki), "Janusz i Grażynka" (środy) i "Dorwać Bestię" (niedziele).