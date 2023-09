Rusza nowe show Czwórki. "Para do gara. Ona mówi, on gotuje"

Łukasz Szewczyk

• Kiedy on nie umie gotować i nie zna przepisu, a ona może jedynie na odległość dyrygować jego poczynaniami w kuchni, bezsilnie obserwując kolejne potknięcia, jedno jest pewne - emocji i komicznych sytuacji nie zabraknie.

• Telewizyjna Czwórka rozpoczyna emisję nowego show "Para do gara. Ona mówi, on gotuje".

• Gospodarzem programu jest Mateusz Gessler

W każdym odcinku na wstępie prowadzący zapozna uczestniczki z przepisem swojego autorstwa. Panie nie będą mogły robić notatek ani towarzyszyć swoim partnerom podczas gotowania. Kiedy opuszczą studio, do akcji, na trzech stanowiskach kuchennych, wkroczą panowie. Każdy z mężczyzn będzie musiał przygotować danie jak najbliższe oryginału, w ściśle określonym czasie i pod dyktando swojej partnerki, obserwującej go na ekranie i porozumiewającej się z nim przez zestaw słuchawkowy. Oceny i punktacji gotowych potraw uczestniczki dokonają podczas degustacji z zasłoniętymi oczami, a na koniec swoje punkty przyzna także Mateusz Gessler.W pierwszym odcinku - emisja w Czwórce w sobotę, 2 września, o godz. 20:00 (powtórka w Polsacie 9 września o godz. 12:40) - uczestnicy programu zmierzą się z gołąbkami. To zwykłe z pozoru danie okaże się sporym wyzwaniem. Do rywalizacji przystąpią: Magdalena i Jacek z Bydgoszczy - para z dużym poczuciem humoru i zamiłowaniem do przekomarzanek, Justyna i Wojtek z Gliwic - na co dzień prowadzący kanał na YouTube i TikToku o blaskach i cieniach życia młodych rodziców dwójki dzieci oraz Olga i Krzesimir z Krakowa - szalona dziewczyna, która nigdy nie przestaje żartować i zabawnie komentować sytuacji oraz jej partner, celnie odbijający każdą piłeczkę.Choć polska kuchnia wydaje się łatwa, prosta i przyjemna, a już na pewno wszystkim znana, to pozory czasem mylą. Okazuje się, że to, co oczywiste, nie zawsze takie jest, a ugotowanie tradycyjnego dania może skończyć się prawdziwą katastrofą. Dla bohaterów tego odcinka przyrządzenie gołąbków było istną batalią: Jacek bał się surowego mięsa, Wojtek potrzebował pół główki kapusty, żeby zawinąć jednego gołąbka, a Krzesimir poległ na konfrontacji z maszynką do mięsa.W drugim odcinku - emisja w Czwórce w niedzielę, 3 września, o godz. 20:00 (powtórka w Polsacie 10 września o godz. 12:40) - wystąpią: Iwona i Jakub z Suliszewic - małżeństwo muzyków, które uwielbia dobrą zabawę, Wiktoria i Jędrzej z Gdańska - niezwykle energetyczna para przyjaciół oraz Ilona i Kuba z Mińska Mazowieckiego - małżeństwo, które stanowi istną mieszankę wybuchową, choć zawsze pełną miłości i humoru. Zadaniem, z jakim się zmierzą będzie przyrządzenie łososia w sosie cytrynowym i jajkiem poche. W tym odcinku przekonamy się, że pogląd iż gotowanie relaksuje i uspokaja, nie zawsze się sprawdza.Format "Para do gara" znany jest widzom już w ponad 10 krajach, m.in. we Francji, Brazylii, Słowacji, Turcji, Tajlandii czy w Niemczech. W każdym z nich bije rekordy oglądalności. W Brazylii od 2018 roku powstało 6 sezonów. We Francji na kanale France 2 wyemitowano ponad 200 odcinków, a program okazał się wielkim hitem access primetime. Format zanotował tam wzrost o 173% w stosunku do średniej pasma stacji. Niemiecki Sat 1 w 2022 roku wyemitował 100 odcinków programu.Producentem programu jest Constantin Entertainment Polska.