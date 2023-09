HBO Max na wrzesień. "Legion superbohaterów", "Batman: Dusza smoka"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na pierwsze tygodnie września 2023

SERIALE- W tej opowieści tożsamość mordercy nie jest tajemnicą. Trudno jednak odkryć motywy jego działań. Co łączy sprawcę z policjantką?- Trzyczęściowy dramat o asystentce szkolnej Maxine Carr i jej narzeczonym Ianie Huntleyu, który został uwięziony za morderstwo dwóch uczennic.- Brytyjski serial komediowy przedstawiający perypetie rodziców, których codzienność często daleka jest od ideału.- Historia outsidera, który dostaje szansę na lepsze życie. Musi dostarczyć tajemniczą paczkę, przedzierając się postapokaliptyczne pustkowia.- Rodzina Anchor-Ferrerów zostaje uwięziona i terroryzowana. DI Jack Caffrey szuka sprawiedliwości. Pytanie, kto za to wszystko odpowiada?FILMY- Wiedeń, lata 60. Żydowski biznesmen postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i dorwać nazistowskich zbrodniarzy, który wyrządzili krzywdę jego rodzinie.(Daughter of rage) - 11-letnia Maria zostaje rozdzielona z matką. Spotyka jednak obdarzonego wyobraźnią nowego przyjaciela, który robi wszystko, aby pomóc jej ją odnaleźć.- Życie rodziny zostaje zakłócone, gdy ojciec nie wynurza się po profesjonalnej sesji nurkowej. Czy znajdą sposób, aby sobie poradzić ze stratą?- Młoda kobieta musi pożegnać się z mężem, który postanawia przyłączyć się do walki z ISIS. Gdy z frontu nadchodzą niejasne wieści, wolna i niezależna bohaterka musi stawić czoła żądaniom członków swojej społeczności.- W obliczu śmiertelnego zagrożenia Bruce Wayne musi prosić o pomoc trzech kolegów, aby stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom nie z tego świata.- Supergirl uczęszcza do Akademii Legionu i odkrywa przebiegły spisek z udziałem tajemniczej grupy.- Mężczyzna musi wykombinować, jak przetrwać burzę, gdy jego żaglówka zostaje uszkodzona na Oceanie Indyjskim.- Wynalazek Doca albo doprowadzi do bankructwa, albo wyniesie Venturów na nowy poziom.- Transpłciowa kobieta, która ucieka od swojej przeszłości i domu, kupuje zepsutą łódź - i dostaje od jej właściciela więcej, niż się spodziewała.- Zdesperowany ojciec, który chce odnowić kontakt ze swoim synem, podszywa się pod kelnerkę w Internecie i nieumyślnie rozkochuje w sobie własnego syna.- Młoda Wietnamka o imieniu Song Ha przyjeżdża do Budapesztu, by odkryć swoje korzenie i zakochuje się w chłopaku o imieniu Viktor.- Młoda Wietnamka o imieniu Song Ha przyjeżdża do Budapesztu, by odkryć swoje korzenie i zakochuje się w chłopaku o imieniu Viktor.- Rok 1991, Łotwa. Świat młodego początkującego filmowca pogrąża się w chaosie, gdy zostaje on wciągnięty w protesty przeciwko Armii Radzieckiej.- Mężczyzna mieszkający we włoskich Alpach postanawia pomóc Afgance przedostać się za granicę. Musi jednak zmierzyć się z gniewem miejscowych.- Yuni, licealistka z Indonezji, jest zdeterminowana, by kontynuować naukę. Dziewczyna opiera się małżeństwu, pomimo presji swojej społeczności.- Austriacka cesarzowa Elżbieta buntuje się przeciwko swojemu publicznemu wizerunkowi i obmyśla plan ochrony swojego dziedzictwa.- Grupa obrońców pokoju i sprawiedliwości o nazwie Green Lantern Corps stoi na straży międzygalaktycznego porządku. Pewnego dnia pojawia się ogromne niebezpieczeństwo. Potężny Parallax pragnie zmienić układ sił w kosmosie i zniszczyć Ziemię.- Anglia, rok 1941. Kochające muzykę siostry Thomasina i Martha tworzą maszynę o nazwie LOLA, dzięki której mogą słuchać audycji z przyszłości.- Barbara Hershey, Mia Farrow oraz Dianne Wiest w rolach sióstr, które w Święto Dziękczynienia zwierzają się ze swoich problemów życiowych. Deszcz nagród, w tym trzy Oscary.- Młoda Nigeryjka, która sprzedaje swoje ciało, pewnego dnia spotyka mężczyznę, który chce ją uratować. Najpierw jednak musi uratować samą siebie.- Po śmierci ojca policjant dziedziczy rodzinną kręgielnię i postanawia przekazać ją przyrodniemu bratu. Szybko okazuje się, że miejsce jest przeklęte.- Popołudnie romantycznego uniesienia między angielską pokojówką i jej kochankiem przynosi konsekwencje, które na zawsze zmienią życie młodej kobiety.- Kiedy mała Laura przeprowadza się do nowego miasta, czuje się samotna. Wszystko do czasu, gdy z nieba spada mała gwiazda, z którą się zaprzyjaźnia.- Kiedy jej rodzina się rozpada, 20-letnia Laine odkrywa imprezową stronę Rygi, która pochłania ją bez reszty. W końcu traci kontakt z rzeczywistością.- Oparta na faktach opowieść o grupie Brytyjek, które na początku XX wieku walczyły o prawo do głosowania dla kobiet. W roli głównej Meryl Streep.DOKUMENTY- Czy Natalia jest zaniedbaną dziewczynką, czy niebezpiecznym dorosłym udającym dziecko.- Dokument HBO o zderzeniu dwóch silnych osobowości i kulisach współpracy lidera zespołu "Bayer Full" z chińskim biznesmenem polskiego pochodzenia. Czy najpopularniejsza grupa nurtu disco polo miała szansę odnieść sukces w Kraju Środka?- Dokument przedstawia niesamowitą karierę Donyale Luny, jednej z pierwszych Afroamerykanek, która pojawiła się na okładkach Vogue'a i Harper's Bazaar.- Młody radykalny katolik, który wychował się w konserwatywnych wartościach próbuje żyć w zgodzie z wyznawanymi ideami. Rzeczywistość weryfikuje jego poglądy.• 1 wrześniaNastoletnia Euthanasia II, odc. 6Szadź, odc. 1- 7Szadź II, odc. 1 - 7Szadź III, odc. 1 - 7Na planie XX, odc. 35Niebezpieczna miłość: historia Carolyn WarmusSzechitaCórka gniewuNarkozaŻona deszczuBatman: Dusza smokaLegion superbohaterówWszystko straconeUpgrade• 2 wrześniaDziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace, odc. 1 - 6Thomas And Friends XXVI, odc. 17 - 26Dobre rady Johna Wilsona III, odc. VIBillions VII, odc. 4Bracia Venture: Świetlista jest krew z serca pawiana• 3 wrześniaMaxine, odc. 1 - 3• 4 wrześniaLakers: Dynastia zwycięzców II, odc. 5Szerokie wodyPurpurowa róża z Kairu• 5 wrześniaRodzice IV, odc. 1 - 4Co robimy w ukryciu V, odc. 9Cudotwórcy IV, odc. 9• 6 wrześniaTwisted Metal, odc. 1 - 10Fantastyczni przyjaciele II, odc. 5Kocham mojego tatę• 7 wrześniaKocham Cię i to boli, odc. 7 - 9Harley Quinn IV, odc. 9Kwiat jabłoniEmily• 8 wrześniaNastoletnia Euthanasia II, odc. 7Na planie XX, odc. 36Miliard szczęśliwych ludziPortret kobiety w ogniuStyczeńBiały rajYuniW gorsecieZielona latarnia: Strzeż się mojej mocySala strachuLiberatorLiberator 2• 9 wrześniaBatwheels, odc. 21 - 30Billions VII, odc. 5• 11 wrześniaLakers: Dynastia zwycięzców II, odc. 6LolaHannah i jej siostry• 12 wrześniaRodzice IV, odc. 5Co robimy w ukryciu V, odc. 10Cudotwórcy IV, odc. 10• 13 wrześniaFLCL IV, odc. 1Biggie i Tupac: kto zabił raperów?, odc. 1 -3Fantastyczni przyjaciele II, odc. 6• 14 wrześniaKocham Cię i to boli, odc. 10 - 13Wilk, odc. 1 - 6Harley Quinn IV, odc. 10Obwożąc MadeleineDonyale Luna: Supermodelka• 15 wrześniaNastoletnia Euthanasia II, odc. 8KsiężniczkaKręgielnia SaturnWolneGwiazda LauryNeonowa wiosnaSufrażystkaPrawy chłopak