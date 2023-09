"Top model" powraca do TVN. Nowa pora emisji

Łukasz Szewczyk

• Największe modowe show w Polsce powraca z nowym sezonem.

• Tej jesieni widzowie zajrzą za kulisy pokazów mody, sesji zdjęciowych, jednego z najbardziej prestiżowych tygodni mody na świecie.

"Top Model" to program rozrywkowy, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów. Tysiące kandydatów pojawia się na castingach, by wykorzystać szansę na karierę w branży mody. Jurorzy czekają na wyjątkowych kandydatów, którzy podejmą wyzwanie i w drodze na szczyt wykażą się kreatywnością i ambicją. Idealne wymiary, smukła sylwetka. To zdecydowanie za mało, by odnieść sukces. Liczy się pasja, osobowość, pracowitość. Wiedzą o tym doskonale Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński. Tej jesieni ich zadanie okazało się wyjątkowo trudne. Podczas castingów pojawiło się wielu obiecujących kandydatów do tytułu top model. Komu jurorzy postanowili dać szansę i zapewnić miejsce na bootcampie?Wybrana grupa uczestników trafi do domu modelek, by rywalizować o przejście do kolejnego etapu programu. Nowy sezon to nowe wyzwania. Każde z nich inspirowane jest profesjonalną pracą w branży modowej. Sesje, pokazy, kampanie, nagrania wideo. Przedstawiciele świata mody i sztuki z Niemiec, Francji czy Hiszpanii wystąpią w roli ekspertów. Pojawią się współprace z najlepszymi polskimi i zagranicznymi magazynami mody. Dwunasty sezon "Top Model" to jeszcze więcej mody w światowym wydaniu. W roli mentorów pojawią się polskie i zagraniczne top modelki - Daniela Pestova, Maja Zimnoch, Maja Sieroń, Karolina Malinowska czy Zuza Kołodziejczyk. Wśród ekspertów i gości specjalnych pojawią się także Ewa Chodakowska, Magdalena Boczarska, Julia Wieniawa, Helena Englert, Maciej Musiał i Ralph Kaminski.Podczas castingów profesjonalnym wsparciem służyć będzie uczestnikom jedna z najpopularniejszych polskich modelek - Sylwia Butor.Świat mody to znacznie więcej niż wybiegi znanych projektantów. To umiejętność wykorzystywania mediów społecznościowych, zaangażowanie społeczne, budowanie wizerunku. Sukces w tej branży można definiować w różny sposób. Dzięki "Top Model" uczestnicy mają szansę, by w krótkim czasie sprawdzić się w rozmaitych zadaniach.. Pozowanie na ruchomym wybiegu, castingi u projektantów, sesje zdjęciowe w ekstremalnych warunkach, udział w pokazach mody, nagrywanie modowego wideo. Wszystko to znajdzie się w 12. sezonie programu. Dzięki nieocenionemu wsparciu Michała Piróga uczestnicy nawet w trudnych momentach odnajdą w sobie siłę, by dalej wspinać się na szczyt i podążać śladami uczestników poprzednich edycji, którzy po zakończeniu programu w pełni wykorzystali swoją szansę i odnieśli sukces. W wielkim finale na zwycięzcę czeka kontrakt z agencją modelingową, sesja okładkowa w magazynie Glamour oraz 200 tysięcy złotych.Emisja premierowych odcinków nowego sezonu "Top Model" w soboty o godz. 20.00 (od 2 września) na antenie TVN i w serwisie Player.pl