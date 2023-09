Starcia gigantów w Serie A i Ligue 1 - piłkarski weekend z Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W pierwszy weekend września widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć szlagierowe mecze ligi włoskiej, w których AS Roma zmierzy się z AC Milanem, a SSC Napoli zagra z S.S. Lazio.

• Ciekawie będzie też w Hiszpanii, gdzie trudnym testom zostaną poddane zespoły ze stolicy, zajmujące dwa pierwsze miejsca w tabeli:

SSC Napoli rozpoczęło nowy sezon od dwóch zwycięstw, potwierdzając, że bardzo poważnie podchodzi do obrony tytułu mistrza Włoch. W trzeciej kolejce Piotra Zielińskiego i spółkę czeka trudna konfrontacja z aktualnym wicemistrzem kraju, S.S. Lazio. Neapolitańczycy liczą najbardziej na swojego czołowego strzelca, Victora Osimhena, który w obecnych rozgrywkach ma już na koncie trzy trafienia i prezentuje się ze znakomitej strony. Piłkarze z Rzymu będą dla gospodarzy wymagającym rywalem, bo po dwóch porażkach z rzędu znaleźli się pod sporą presją i chcąc włączyć się do gry o najwyższe cele, muszą to spotkanie wygrać. Podopieczni Maurizio Sarriego postarają się o powtórkę z początku marca, kiedy na Stadio Diego Armando Maradona pokonali Azzurrich 1:0.W ten weekend sporych emocji dostarczy z pewnością również mecz AS Romy z prowadzącym w ligowej tabeli AC Milanem. Ekipa Nicoli Zalewskiego zaliczyła ligowy falstart i swojej pierwszej wygranej w sezonie poszuka właśnie w starciu z mediolańczykami. Czy groźny duet Paulo Dybala - Andrea Belotti znajdzie sposób na szczelną defensywę gości, która od początku kampanii straciła tylko jednego gola? Jednocześnie gospodarze powinni uważać na skuteczny atak Rossonerich, w którym pierwsze skrzypce odgrywają Olivier Giroud i Christian Pulisic, zdobywcy łącznie pięciu bramek w dwóch dotychczasowych ligowych występach.Real Madryt rozpoczął nowy sezon od kompletu zwycięstw i jest liderem ligi hiszpańskiej. Dla Królewskich największym powodem do radości jest dobre wprowadzenie się do drużyny pozyskanych latem zawodników, szczególnie Jude'a Bellinghama, który imponuje skutecznością i błyskotliwością. W ten weekend piłkarze trenera Carlo Ancelottiego sprawdzą formę Getafe CF, które w bieżących rozgrywkach sprawiło już niespodziankę, remisując z FC Barceloną. Goście nie mają zamiaru ułatwiać Los Blancos zadania, ponieważ dzięki wygranej mogą przebić się do ligowej czołówki. W ich starciu z Realem istotną rolę może odegrać Borja Mayoral, który jest wychowankiem klubu z Madrytu i ma w tym spotkaniu wiele do udowodnienia.Jedną z atrakcji weekendu na hiszpańskich boiskach będzie mecz Atlético Madryt - Sevilla FC. Ekipa ze stolicy nie ma na koncie żadnej porażki, a jej bilans bramkowy to 10:1. To sprawia, że zajmuje drugie miejsce w tabeli. Spora w tym zasługa brylujących w ofensywie Memphisa Depaya, Álvaro Moraty, Marcosa Llorente i Antoine'a Griezmanna. W najbliższej kolejce rywalem wspomnianej czwórki i ich kolegów będą Sevillistas, którzy w obecnym sezonie planują walczyć o ligowe podium. Na razie jednak doznali trzech porażek z rzędu i już na tym etapie zmagań muszą odrabiać straty. Mecz na Estadio Metropolitano ma dać odpowiedź na pytanie, na co tak naprawdę stać zespół z Andaluzji w aktualnej kampanii.Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain to klasyk ligi francuskiej, który w każdym sezonie wzbudza wielkie zainteresowanie. Wystarczy wspomnieć, że w od 2000 roku kluby te w sumie aż 16 razy sięgały po mistrzostwo kraju. Również w obecnych rozgrywkach chcą walczyć o najwyższe laury. Na razie nieco lepiej idzie dowodzonym przez Luisa Enrique paryżanom, ale po dwóch remisach i tylko jednej wygranej są w tabeli znacznie niżej niż oczekują tego kibice. W zdobyciu kompletu punktów w tej kolejce ma im pomóc Kylian Mbappé, którego dwa trafienia okazały się kluczem do zwycięstwa 3:1 w ubiegłotygodniowym meczu z RC Lens. Drużyna z Lyonu jest w trudniejszym położeniu niż PSG, bo dwie porażki i remis sprawiły, że znalazła się w strefie spadkowej. Starcie z zespołem ze stolicy to dla gospodarzy idealna okazja na przełamanie i rozpoczęcie marszu w górę tabeli.W innym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu prowadzące w ligowej stawce AS Monaco zmierzy się z aspirującym do najwyższych lokat RC Lens. Ekipa z Księstwa pragnie rewanżu za ubiegły sezon, kiedy dwukrotnie wysoko uległa Artezyjczykom 1:4 i 0:3. Jej główną siłę stanowią Wissam Ben Yedder i Takumi Minamino, którzy są jednym z najskuteczniejszych duetów nie tylko we Francji, ale we wszystkich europejskich ligach. Goście z Lens tanio skóry nie sprzedadzą, bo chcą odnieść pierwsze zwycięstwo w bieżących rozgrywkach i potwierdzić, że pomimo kilku zmian w składzie nadal są poważnym kandydatem do tytułu mistrzowskiego.SC Braga kontra Sporting CP to szlagier czwartej kolejki ligi portugalskiej. Oba zespoły zakończyły poprzednie rozgrywki w ligowej czołówce i także w obecnym sezonie zamierzają nawiązać walkę z takimi potęgami jak FC Porto czy SL Benfica. Na Estádio Municipal de Braga kibice mogą spodziewać się widowiskowej gry, ponieważ obie drużyny stawiają na atak, a w ich trzech ostatnich bezpośrednich konfrontacjach padło w sumie aż 16 bramek. Tym razem o gole postarają się między innymi Ricardo Horta, Paulinho, Bruma i Viktor Gyökeres.Hitem szóstej kolejki Jupiler Pro League będzie starcie trzeciego w tabeli KAA Gent z drugim Club Brugge KV. Drużyny te znajdują się na ligowym podium i mają strzelonych najwięcej goli spośród wszystkich klubów najwyższej klasy rozgrywkowej w Belgii. Po stronie zespołu z Brugii wielki wpływ na ofensywne poczynania mają Andreas Skov Olsen, Thiago i Philip Zinckernagel, którzy zaliczyli w sumie aż 10 trafień. Na swoją pierwszą ligową bramkę w tej ekipie czeka Michał Skóraś, który pragnie przekonać trenera Ronny'ego Deilę, że należy mu się miejsce w wyjściowym składzie. Czy Polakowi uda się ta sztuka w rywalizacji z solidną defensywą Gentu?Plan transmisji:Piątek (1 września):• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 19:30 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowskistudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 21:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian GątarekSobota (2 września):• 16:15 LALGA EA SPORTS:(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 18:10)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 18:30 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 3)komentarz: Eryk Szpruch, Adrian Gątarek• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowski• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 21:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 21:00 LALIGA EA SPORTS:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (3 września):• 13:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Grzyb, Michał Świrkula• 13:30 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Mateusz Majak, Michał Świrkula• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:30 LALGA EA SPORTS:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 18:30 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 20:45 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Spports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Jakub Ostrowski• 20:45 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 21:30 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Eryk Szpruch, Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz Majak