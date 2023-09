Disney+ w specjalnej ofercie za 6,99 zł. Od grudnia droższy abonament

Łukasz Szewczyk

• Disney+ wprowadza wrześniową ofertę promocyjną dla wszystkich nowych i powracających subskrybentów.

• Od grudnia droższe opłaty za Disney+

W ramach oferty promocyjnej trwającej od 6 września do 20 września 2023 roku nowi i powracający klienci w Polsce mogą subskrybować Disney+ za. Po tym okresie następuje automatyczne odnowienie po, jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana wcześniej.Nowi i powracający subskrybenci będą mogli oglądać najnowsze filmy i seriale od The Walt Disney Company, w tym najnowszą serię z uniwersum "Gwiezdnych wojen" - serial "Ahsoka"; aktorską wersję "Małej syrenki'; wielokrotnie nagradzany serial "The Bear" i trzeci sezon wciągającego kryminału z gwiazdorską obsadą "Zbrodnie po sąsiedzku".W kolejnych dniach i tygodniach subskrybenci będą mogli obejrzeć również najnowszy sezon "Grey's Anatomy: Chirurdzy" czy czwarty sezon "The Kardashians". W kolejnych miesiącach w Disney+ pojawią się m.in. drugi sezon serialu Marvala "Loki" czy serialowa ekranizacja popularnej serii "Percy Jackson i bogowie olimpijscy".Nowa cena subskrypcji Disney+ będzie obowiązywała wszystkich użytkowników od 6 grudnia 2023 roku.