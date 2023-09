"Zapisane w gwiazdach". Premiera nowego serialu TVN

Łukasz Szewczyk

• "Zapisane w gwiazdach".

• Nowy serial paradokumentalny opowiada fascynujące historie ludzi, którzy szukają ratunku w magii.

Format "Zapisane w gwiazdach" inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. W każdym odcinku widzowie poznają jedną historię opowiedzianą przez bohatera, który doświadczył czegoś wyjątkowego i nadprzyrodzonego. Czy dusze zmarłych mogą wrócić na ziemię, by ostrzec swoich bliskich przed niebezpieczeństwem albo pomóc im przejść na drugą stronę? Czy klątwa rzucona przez wściekłą byłą dziewczynę może zadziałać i zniszczyć czyjeś życie? Czy sny mogą być prorocze, a eliksiry miłości mogą sprawić, że ktoś nagle się zakocha? Czy pozornie niewinny przedmiot może nosić w sobie zło i próbować zawładnąć ludźmi? Bohaterowie formatu "Zapisane w gwiazdach" szukają odpowiedzi na te pytania u Wróżki, Astrologa, Medium lub Szeptuchy. Słuchają kart tarota, odczyniają klątwy, uczestniczą w rytuałach oczyszczających, ochronnych lub odcinających ich od grzechów przodków. Niektórzy do końca nie wierzą w ich moc. Obejrzyj "Zapisane w gwiazdach", by przekonać się, czy Ty wierzysz...Emisja premierowych odcinków w czwartki i piątki o godz. 16.50 (od 7 września) na antenie TVN.