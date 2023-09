"Cafe futbol" w nowej odsłonie i wrześniowe mecze eliminacji Euro 2024 w Polsacie Sport

Łukasz Szewczyk

• W dniach 7-9 września oraz 10-12 września rozegrane zostaną dwie serie meczów eliminacyjnych przyszłorocznych Mistrzostw Europy w piłce nożnej.

• Transmisje na sportowych antenach Polsatu

• W niedzielę (10 września) po wakacyjnej przerwie wraca także Magazyn Cafe Futbol, który doczekał się zupełnie nowej oprawy graficznej.

Mecze eliminacji UEFA EURO 2024 oglądać można w kanałach Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz w nadających bez reklam i w jakości Super HD stacjach Polsat Sport Premium. I to właśnie Polsat Sport Premium 1 pokaże obydwa starcia Biało-Czerwonych. Meczom towarzyszyć będzie rozbudowany program studyjny z udziałem topowych ekspertów piłkarskich. Każdy dzień meczowy podsumuje Magazyn Skrótów, w którym kibice obejrzą gole ze wszystkich spotkań.Po rozegraniu trzech spotkań eliminacyjnych Reprezentacja Polski zajmuje w grupie E czwarte miejsce. Porażki z Czechami i Mołdawią oraz zwycięstwo z Albanią to wynik, który na półmetku eliminacji zdecydowanie rozczarowuje. Biało-Czerwoni wciąż mają szansę wywalczenia awansu,ale miejsca na błędy właściwie już nie ma. Pierwszą okazją do wywalczenia bezcennych punktów będzie czwartkowy mecz z Wyspami Owczymi. Przedmeczowe studioPolsatu Sport Premium 1 rozpocznie się o godzinie 18:00. Paulina Chylewska porozmawia w nim z Jerzym Engelem, Piotrem Urbanem, Markiem Jóźwiakiem i Piotrem Czachowskim. W skyboxiena Stadionie Narodowym pracować będą z kolei Przemysław Iwańczyk, Roman Kołtoń, Tomasz Hajto i Maciej Żurawski. Rozpoczynający się o 20:35 mecz skomentują Bożydar Iwanow oraz Maciej Stolarczyk, a reporterami będą Szymon Rojek i Marcin Feddek. Łącznikiem między czwartkowym meczem z Wyspami Owczymi oraz niedzielną potyczką z Albanią będzie kultowy Magazyn Cafe Futbol. Powracający po wakacyjnej przerwie program doczekał się zupełnie nowej oprawy graficznej, którą widzowie po raz pierwszy zobaczą w najbliższą niedzielę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport. Magazyn poprowadzi Przemysław Iwańczyk, a jego gośćmi będą Tomasz Łapiński, Cezary Kowalski, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń. Dwaj ostatni zasiądą także w studiu do meczu Albania - Polska, które rozpocznie się o godzinie 19:00 w Polsacie Sport Premium 1. Pozostałymi gośćmi Pauliny Chylewskiej będą Jerzy Engel i Maciej Stolarczyk. Mecz w Tiranie skomentują Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan, a reporterami będą Szymon Rojek i Cezary Kowalski.W dniach od 7 do 12 września, czyli na przestrzeni dwóch serii meczów eliminacyjnych, kanały sportowe Polsatu pokażą na żywo ponad 30 spotkań. Kibice zobaczą w akcji między innymi reprezentacje Francji, Anglii, Włoch, Belgii czy Hiszpanii. Podsumowaniem każdego dna meczowego będzie Magazyn Skrótów o godzinie 23:30 w Polsacie Sport Premium 1.