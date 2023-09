Rajd Śląska i Rajd Akropolu na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

Grecki Rajd Akropolu nie bez powodu nazywany jest "rajdem bogów". Odcinki specjalne w przeszłości przebiegały między innymi wokół góry Olimp, gdzie według mitologii swoją siedzibę mieli greccy bogowie. Ukończenie Rajdu Akropolu wymagało siły i wytrzymałości godnej Herkulesa. Zawody starsze niż Rajdowe Mistrzostwa Świata należały do grupy rajdów maratońskich, a zadania nie ułatwiały upały oraz niezwykle kamieniste drogi.Rajd Akropolu, podobnie jak inne kultowe rundy WRC, w ostatnich dekadach musiał dokonać transformacji. Nadal jest to jednak jeden z najtrudniejszych rajdów w roku. Swoje trzy grosze może dorzucić pogoda. Według prognoz przed startem rajdu w Grecji ma być ulewny deszcz i burze.Na starcie w Atenach pojawią się dwie polskie załogi. Duet ORLEN Rally Team Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak rozpoczyna w Grecji drugą połowę swojej kampanii i powinniśmy ich zobaczyć we wszystkich pozostałych rundach sezonu 2023 kategorii WRC2. Dla "Kajto" Akropol to jeden z najlepszych rajdów - dwukrotnie go wygrywał, kiedy była to runda Rajdowych Mistrzostw Europy. Miało to miejsce jeszcze z Jarosławem Baranem na prawym fotelu. Maciej Szczepaniak dyktował notatki Kajetanowiczowi, gdy wspólnie wygrali kategorię WRC3 w 2021 roku, a wcześniej mierzył się z tym rajdem jako pilot Tomasza Kuchara, Leszka Kuzaja oraz Huberta Ptaszka. Debiutantami będzie za to załoga ORLEN Teamu. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk nigdy nie startowali w Grecji i w najbliższy weekend będą zbierali doświadczenia na trudnych technicznie, szutrowych trasach.Rajd Akropolu rozpocznie się w czwartek miejskim superoesem w porcie w Atenach. W góry na kamieniste odcinki specjalne załogi ruszą w piątkowy poranek. Po zakończeniu pierwszego etapu udamy się do Katowic, gdzie rozpocznie się przedostatnia tegoroczna runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski - Rajd Śląska. Jeden z najmłodszych rajdów w krajowym kalendarzu ma ogromne aspiracje, dzięki czemu w harmonogramie pojawiły się dwie próby miejskie. Piątkową, w sercu Katowic wokół kultowego Spodka, zobaczycie na żywo w Motowizji.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Motowizja przygotowała także, jak zawsze niespodziankę w składzie komentatorskim. Do Grzegorza Gaca, Sławomira Szymczaka, Michała Adamiuka, Krzysztofa Woźniaka, Agaty Bednarczuk i Juliusza Winiarka dołączy w piątek jeden z najlepszych i najpopularniejszych polskich kierowców rajdowych w historii Krzysztof Hołowczyc, który miał okazję wystartować w Rajdzie Akropolu w 2000 roku.FIA Rajdowe Mistrzostwa Świata - Rajd Akropolu oraz Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski - Rajd Śląska - harmonogram transmisji:Piątek (8 września):• godz. 07:15 - OS2 Loutraki 1• godz. 08:25 - OS3 Pissia• godz. 10:30 - OS4 Loutraki 2• godz. 13:30 - Studio Rajdowe• godz. 14:00 - OS5 Livadia• godz. 15:45 - OS6 Elatia• godz. 17:00 - Media Zone• godz. 18.30 - Rajd Śląska - Ceremonia startu• godz. 20:00 - Podsumowanie dnia• godz. 20.30 - Rajd Śląska - OS1 KatowiceSobota (9 września):• godz. 06:00 - OS7 Pavliani 1• godz. 07:30 - OS8 Karoutes 1• godz. 10:00 - OS9 Eleftherochori 1• godz. 11:15 - Media Zone• godz. 13:00 - OS10 Pavliani 2• godz. 14:30 - OS11 Karoutes 2• godz. 17:00 - OS12 Eleftherochori 2• godz. 18:00 - Media Zone• godz. 20:00 - Podsumowanie dniaNiedziela (10 września):• godz. 07:45 - OS13 Tarzan• godz. 09:00 - OS14 Grammeni 1• godz. 11:30 - Studio Rajdowe• godz. 12:00 - OS15 Grammeni 2 [Power Stage]• godz. 13:30 - Wrap-up• godz. 18:00 - Podsumowanie dnia