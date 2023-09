Walka o finał Ekstraligi, wyścig 6 Hours of Fuji z udziałem Polaków - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem najbliższego weekendu w ELEVEN SPORTS będzie transmisja rewanżowego meczu półfinałowego żużlowej PGE Ekstraligi

• Ciekawie zapowiada się również wyścig FIA World Endurance Championship - 6 Hours of Fuji. Wezmą w nim udział między innymi Robert Kubica (Team WRT) i Jakub Śmiechowski (Inter Europol Competition).

W pierwszym meczu półfinałowym żużlowej PGE Ekstraligi PLATINUM MOTOR Lublin pokonał na wyjeździe TAURON WŁÓKNIARZ Częstochowa 54:36 i znacznie zbliżył się do decydującego starcia o mistrzostwo Polski. W zaplanowanym na ten weekend rewanżu kluczem do sukcesu lublinian będzie równa jazda czołowych zawodników, Bartosza Zmarzlika, Jarosława Hampela, Dominika Kubery i Fredrika Lindgrena, którzy w tym sezonie już wiele razy przyczyniali się do zwycięstw swojej drużyny. Gospodarze powinni spodziewać się trudnej przeprawy, bo goście z Częstochowy nie mają nic do stracenia i postawią wszystko na jedną kartę. W ostatniej konfrontacji z Koziołkami formą błysnął Leon Madsen, ale nie miał odpowiedniego wsparcia ze strony kolegów. Jeśli tym razem równie dobrze jak on spiszą się tacy żużlowcy, jak Mikkel Michelsen, Maksym Drabik czy Kacper Woryna, to szanse Włókniarza na awans znacznie wzrosną. Zapowiadają się wielkie emocje, które na żywo będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 1.Na dwa wyścigi przed końcem tegorocznego cyklu World Endurance Championship w klasyfikacji LMP2 prowadzi Team WRT, którego liderem jest Robert Kubica. Drugą pozycję zajmuje polski Inter Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim na czele. Wiele wskazuje na to, że właśnie te dwie ekipy stoczą bezpośrednią walkę o końcowy triumf w swojej kategorii, bo różnica między nimi to zaledwie 10 punktów. Wiele będzie zależało od tego, jak w ten weekend potoczą się losy rywalizacji w wyścigu 6 Hours of Fuji. Groźnymi rywalami wspomnianych zespołów będą z pewnością United Autosports, Alpine Elf Team oraz Jota, które w minionych miesiącach zajmowały miejsca na podium innych zawodów serii World Endurance Championship.Plan transmisji:Niedziela (10 września):• 04:00(Eleven Sports 1)komentarz: Andrzej Borowczyk, Kristian Sobierajski, Mikołaj Sokół, Sławomir Szymczak• 16:00 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Marcin Kuźbicki, Oskar Bober