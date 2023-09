Anna Barańska-Całek dołącza do RMF FM

Łukasz Szewczyk

• Anna Barańska-Całek została wydawczynią "Faktów RMF FM".

Przez ostatnie 18 lat związana była z TVN Warner Bros. Discovery. Zaczynała w newsroomie krakowskiego oddziału TVN24, aby potem dołączyć do redakcji "Uwagi TVN" i "Superwizjera". Jest autorką reportaży interwencyjnych, społecznych i śledczych."Reporterzy mają odkrywać prawdę, taka jest według mnie idea tego zawodu i dlatego go wybrałam. W swojej pracy zawsze staję po stronie człowieka" - mówi Anna Barańska-Całek.Jest laureatką wielu nagród branżowych, otrzymała m.in. Grand Press, Nagrodę Dziennikarzy im. Jana Rojka, Główną Nagrodę na Festiwalu Człowiek w Zagrożeniu za film "Dom jak więzienie", była nominowana do Nagrody Dziennikarzy Małopolski oraz na Festiwalu Form Dokumentalnych Nurt 2022.