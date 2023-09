Filmowe nowości września w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Filmowe nowości Polsat Box GO

We wrześniu w Polsat Box Go zadebiutują:(już dostępny). Na podstawie prozy Wojciecha Chmielarza, mistrza polskiego kryminału, autora m.in. "Żmijowiska" czy cyklu o Jakubie Mortka, powstawał film "Wyrwa". To historia Maćka (Tomasz Kot) próbującego poznać prawdę o żonie Janinie (Karolina Gruszka), która poniosła tragiczną śmierć w wypadku samochodowym. Z czasem odkrywa on, jak niewiele wiedział o swojej życiowej partnerce.(już dostępny). Oryginalna, zabawna opowieść o przygotowaniach do ślubu, który może stanąć pod znakiem zapytania, gdy senior rodu zapragnie lepiej poznać przyszłą synową oraz jej rodziców w trakcie wspólnego weekendu. Prostolinijny włoski imigrant o południowym temperamencie kontra rodzina konserwatywnych bogaczy, którzy na wszystkich patrzą z góry. Co może pójść nie tak?(od 8 września). W filmie "Naznaczony: Czerwone drzwi" rodzina Lambertów chce raz na zawsze pozbyć się demonów. Josh (Patrick Wilson) i Dalton (Ty Simpkins), który jest w college'u, muszą zmierzyć się z mroczną przeszłością swojej rodziny oraz mnóstwem nowych i jeszcze bardziej przerażających strachów, które czyhają za czerwonymi drzwiami.(od 21 września). Największą siłą i bronią może być tylko prawdziwa miłość. Bohaterowie "Miraculum: Biedronka i Czarny Kot. Film" zrozumieją tę starą jak świat prawdę, kiedy odkryją swoje głęboko skrywane sekrety. Niezwykły duet nieśmiałej nastolatki przemienionej w superbohaterkę Biedronkę i charyzmatycznego obrońcy sprawiedliwości Czarnego Kota zrobi wszystko, by ocalić miasto i pokonać Władcę Ciem, tajemniczego złoczyńcę, który zagraża Paryżowi czarną magią.Ponadto w Polsat Box Go można oglądać najnowsze polskie seriale komediowe - "Teściowie", "Krejzi patrol", pełną zabawnych i absurdalnych sytuacji produkcję o pracy duetu policjantów z małego posterunku oraz 2 sezon "Swatów" o przygodach rezolutnej wnuczki i jej dziadków, a także cały sezon nowego thrillera medycznego "Sortownia" z Andrzejem Chyrą w roli głównej.