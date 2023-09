"Wielcy ludzie wielkich wojen" we wrześniu w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

• "Wielcy ludzie wielkich wojen" to serial dokumentalny o trzech niszczycielskich dekadach minionego stulecia widzianych oczami osób, które w młodości walczyły w okopach I wojny światowej, by dwie dekady później doprowadzić świat do kolejnego globalnego konfliktu.

• Premiera w Stopklatce

Zaledwie 20 lat dzieli dwa najbardziej katastrofalne w skutkach wydarzenia XX wieku - I i II wojnę światową. Wielu specjalistów uważa, że nie były to oddzielne konflikty, ale krwawe kontinuum, które najpierw rozprzestrzeniło się w Europie, by ostatecznie dotrzeć do każdego zakątka Ziemi. Również najważniejsi rozgrywający w czasie II wojny światowej, kojarzeni z wielkim bohaterstwem, krwawym komunizmem i morderczym nazizmem, tacy jak Adolf Hitler, Józef Stalin, Winston Churchill, Benito Mussolini, Hideki Tojo, George Patton, Franklin Roosevelt czy Charles de Gaulle byli bardzo aktywni w czasie I wojny światowej. Zanim jednak stali się politykami, zbrodniarzami i dyktatorami, jako młodzi ludzie poznali smak wojny i sami byli pionkami na planszy generałów i przywódców. Jak dorastanie w okopach śmierci wpłynęło na ich losy, a co za tym idzie, losy świata? Dokument stara się znaleźć odpowiedź na to pytanie poprzez wypowiedzi światowej sławy historyków oraz takich postaci jak generał Colin Powell - były sekretarz stanu USA, były premier Wielkiej Brytanii - John Major czy były premier Włoch - Mario Monti. Słowa ekspertów zestawiane są z materiałami archiwalnymi oraz fabularyzowanymi scenami, w których aktorzy wcielają się w kluczowe postaci tego okresu zarówno w ich młodości, jak i w latach wielkich karier politycznych.Sześcioodcinkowy serial "Wielcy ludzie wielkich wojen" w USA przyciągnął przed telewizory ponad trzy miliony widzów. Zapowiedź do serii nagrał prezydent USA Barack Obama, a lektorem wersji amerykańskiej był dwukrotnie nominowany do Oscara Jeremy Renner ("The Hurt Locker - W pułapce wojny", "Miasto złodziei"). Produkcja została również nominowana w trzech kategoriach do nagrody Emmy jako "najlepszy dokument lub serial dokumentalny", "najlepszy scenariusz programu dokumentalnego" i "najlepszy montaż dźwięku dla programu dokumentalnego".Dwa pierwsze odcinki serii zostaną wyemitowane w Stopklatce w piątek, (8 września) o godz. 17:50 i 18:55.