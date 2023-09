Nowości w jesiennej ramówce Telewizji WP. "Z drugiej ręki" i "Gra o głosy"

Łukasz Szewczyk

• Wystartowała jesienna ramówka Telewizji WP

• Nowością jest serial dokumentalny "Z drugiej ręki" oraz przedwyborczy program "Gra o głosy".

4 września na antenie Telewizji WP zadebiutował czwarty sezon serialu dokumentalnego. Do znanych już widzom duetów dołączyły nowe pary z Nowego Targu, Augustowa i Szczecina. Nowy sezon liczy 30 odcinków, a za produkcję odpowiada Constantin Entertainment Polska. "Policjanci z sąsiedztwa" to serial pokazujący prawdziwy obraz pracy polskiej policji, która każdego dnia zmaga się z sytuacjami wymagającymi od niej szybkich decyzji, interwencjii rozwiązywania niespodziewanych kryzysów. Emisja od poniedziałku do czwartku o 21:00.W drugiej edycji programuzobaczymy dobrze znaną ekipę - projektantkę wnętrz, Olę Ziarek oraz niezastąpionego fachowca, Marcina "Noska" Kumańskiego. Nadadzą nowy wygląd kolejnym wnętrzom, m.in. salonom, łazienkom, pokojom dziecięcym. Bohaterami programu będą siostry, małżeństwo, przyjaciółki oraz mamy ze swoimi pociechami. W tej edycji odwiedzimy nie tylko Warszawę, a wiele zakątków naszego kraju. Premiera 1 października, nowe odcinki w każdą niedzielę o godz. 12:50. Za produkcję odpowiada Good Move Production.W programiedowiadujemy się jak mieszkają inni. W najnowszym sezonie widzowie zobaczą całą paletę nieoczywistych realizacji, które z pewnością pokochają. W jednymz odcinków odwiedzimy m.in. pływający dom, dom z wagonu pocztowego, czy dom wybudowany za 53 tys. zł. Nowe odcinki od 4 listopada.Nowy, czteroodcinkowy serial dokumentalnyod października zawita na antenę Telewizji WP. Przedstawi historie bohaterów, którzy z rzeczy wyrzucanych przez innych zrobili interes czy sposób na życie. To właściciele i pracownicy lumpeksów, komisów czy lombardów, jak również ich klienci. Nie ważna jest wielkość sklepu, liczba metrów kwadratowych czy obrót, liczy się osobowość i pasja bohaterów. Z jednej strony pokazujemy second handy, które przekształciły się w sieciówkę, z drugiej strony towarzyszymy pasjonatom, którzy na śmietnikach, w starych domach, w garażach wygrzebują rzeczy, które zamieniają w perły.Przedwyborczy program Wirtualnej Polski i Radia ZETw każdą niedzielę o 21:30 gości polityków reprezentujących partie i komitety wyborcze startujące w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Co tydzień para dziennikarzy przepytuje innego polityka, a widzowie mogą na bieżąco zadawać im pytania w komentarzach, a także dzwonić do programu.Kolejny, 18-sty już sezon kultowego programumożna zobaczyć na antenie Telewizji WP od 2 września w soboty o godz. 20:00. To jeden z najpopularniejszych programów typu talent-show na świecie. Utalentowani Polacy próbują swoich sił także w amerykańskiej edycji, niejednokrotnie wprawiając jurorów w zachwyt.- serial, który zdobył 6 nagród Emmy, 13 innych nagród i 89 nominacji branżowych, debiutuje z pierwszym sezonem na antenie Telewizji WP od poniedziałku do czwartku o 20:05. Zespół specjalistów z laboratorium kryminalistycznego poszukuje dowodów zbrodni podczas rozwiązywania morderstw występujących w Las Vegas.Od poniedziałku do czwartku o 17:00 na antenie Telewizji WP jeden z najpopularniejszych seriali brytyjskich, w którym widzowie mogą śledzić sprawy tajemniczych morderstw prowadzonych przez doświadczonego inspektora policji Toma Barnaby i jego młodszego asystenta Gavina Troya. Serial ten w szczytowym okresie popularności w UK oglądało nawet 13,5 mln widzów. Nakręcony na podstawie niezwykle popularnych książek Caroline Graham, które Sunday Times określił jako najlepsze powieści detektywistyczne od czasów Agathy Christie.