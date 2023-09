"Lincoln Rhyme i kolekcjoner kości" od września w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Serial "Lincoln Rhyme i kolekcjoner kości" zabierze widzów w podróż do świata zbrodni i kary odwleczonej na lata.

• Bezwzględny morderca budził postrach wśród mieszkańców Nowego Jorku, aż do momentu, gdy tajemniczo ślad po nim zaginął...

• Kilka lat później, nieznany sprawca dokonuje przestępstwa, które łudząco przypomina schemat działań mordercy, znanego jako 'Kolekcjoner Kości'.

Lincoln Rhyme (Russell Hornsby) był przed laty jednym z najlepszych kryminologów w całym kraju, jednak śledztwo w sprawie seryjnego mordercy zmieniło jego życie raz na zawsze. W wyniku wypadku, który miał miejsce podczas nieudanej próby schwytania odrażającego mordercy, mężczyzna został sparaliżowany od szyi w dół. Od tego czasu nieustannie towarzyszyło mu poczucie bezsilności i braku sensu. W chwili, gdy jego były partner Michael Sellitto (Michael Imperioli) prosi go o pomoc w śledztwie, dotyczącym przestępstwa popełnionego w sposób przypominający schemat 'Kolekcjonera Kości', Lincoln zyskuje nadzieję na schwytanie dawnego wroga. To nowy cel, który utrzymuje go od teraz przy życiu. Wraca do służby z nadzieją, że bezlitosny zbrodniarz zostanie wreszcie ukarany.Od teraz Lincoln będzie wspierał działania młodej i ambitnej detektyw Amelii Sachs (Arielle Kebbel). To ona trafiła na sprawę i z pomocą detektywa Michaela Sellitto udało jej się dotrzeć do jego byłego partnera policyjnego, Lincolna Rhyme, który zna metody działania mordercy niczym własną kieszeń. Lincoln rozpoczyna pracę z własnego domu, podczas gdy Amelia jest zmuszona do korzystania ze specjalistycznego sprzętu, dzięki któremu sparaliżowany mężczyzna widzi to, co Amelia, i komunikuje się z nią w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie może wydawać się idealne, jednak arogancki styl pracy Lincolna nie pomaga w nawiązaniu więzi z policjantką. Trudno im się też porozumieć. Mimo konfliktów starają się za wszelką cenę odnaleźć mordercę. Czy to na pewno 'Kolekcjoner Kości' powrócił na ścieżkę zbrodni, czy może to tylko zwyrodniały naśladowca?Mimo, że serial jest inspirowany kultową książką, zaskoczy również tych widzów, którzy lekturę mają już dawno za sobą. Oprócz wątków znanych z różnych powieści z serii, produkcja prezentuje nowe sprawy kryminalne. Główny bohater został odmłodzony, a rola Amelii Sachs rozszerzona, jednak to nie wszystkie różnice pomiędzy dziełami. Dziesięcioodcinkowy serial 'Lincoln Rhyme i kolekcjoner kości' jest kolejną ekranową interpretacją powieści Deavera po filmie 'Kolekcjoner kości' z 1999 roku z Angeliną Jolie i Denzelem Washingtonem w rolach głównych.'Lincoln Rhyme i kolekcjoner kości' jest dziełem Marka Bianculli ('Łowcy', 'Dobry sąsiad') oraz VJ Boyda, odpowiedzialnego również za serial 'Justified: Bez przebaczenia', nagrodzonego w plebiscytach Satelity i Emmy. W główną rolę wciela się Russell Hornsby (nagrodzony Oscarem film 'Płoty', 'Seven Seconds'), a u jego boku występują aktorzy, tacy jak Arielle Caroline Kebbel ('Nieproszeni goście', 'Gracze'), nagrodzony Emmy Michael Imperioli ('Rodzina Soprano', 'Biały Lotos'), Ramses Jimenez (nagrodzony Oscarem film 'Mroczny Rycerz', 'Eagle Eye'), Roslyn Ruff (nagrodzony Oscarem film 'Służące', 'Salt'), Brooke Lyons (nagrodzony Emmy serial 'Dwie spłukane dziewczyny', 'Kości') i wiele innych.Wszystkie odcinki serialu "Lincoln Rhyme i kolekcjoner kości" będą dostępne na Viaplay już od 10 września.