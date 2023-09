Wrzesień w Kino Polska z filmami nagrodzonymi na festiwalu w Gdyni

Łukasz Szewczyk

• 18 września w Gdyni rozpocznie się coroczne święto polskiego kina, czyli Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.

• Kino Polska, podobnie jak w ubiegłych latach, jest sponsorem Nagrody Publiczności i Partnerem Głównym imprezy.

• W związku z tym, na antenie stacji pojawi się specjalny cykl filmów, które na przestrzeni lat zdobywały laury i serca widzów na FPFF w Gdyni.

Cykl rozpocznie(18 września, godz. 21.55). Lila (Eliza Rycembel) i Janek (Mateusz Więcławek), uczniowie wielkomiejskiego liceum, należą do generacji, która komunikuje się głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wraz z przyjaciółmi korzystają z życia na całego. Imprezują, eksperymentują z używkami i wdają się w romanse. Jednak pewnego dnia Lila nieoczekiwanie zrywa z Jankiem, oskarżając go o zdradę. Zakochany chłopak będzie musiał zapłacić wysoką cenę za niewinny błąd. Jeśli spełni obietnicę, którą wymogła na nim dziewczyna, nic już nie będzie takie jak przedtem...Następnie(19 września). Trzech mężczyzn, jedno miejsce, jeden dzień i jedno zdarzenie, które zmieni ich losy. Oto polityk, który chce wygrać wybory (Marcin Hycnar); policjant, pragnący dotrwać spokojnie do emerytury (Marek Braun); i mieszkaniec polskiej wsi, który ma rodzinę na utrzymaniu (Marcin Zarzeczny). Nieszczęśliwy wypadek pociąga za sobą lawinę konsekwencji. Ludzie postawieni w sytuacji granicznej - a także widzowie - staną przed pytaniem o rolę przypadku i przeznaczenia w życiu każdego z nas.(20 września). Józef Mikuła (Janusz Gajos) prowadzi z matką niewielkie gospodarstwo rolne i dorabia jako kierowca. Jego życie zmienia się diametralnie, kiedy wygrywa w loterii milion złotych. Dzięki pieniądzom z wygranej mężczyzna jest w stanie rozwinąć swoje gospodarstwo, a nawet ufundować kolorowy telewizor miejscowej klubokawiarni. Zazdrośni mieszkańcy wsi są jednak nieprzychylnie nastawieni do nowego milionera.(21 września). Dwie nastolatki - Złota (Michalina Olszańska) i Srebrna (Marta Mazurek) - lądują w środku tętniącego muzyką, mieniącego się światłami neonów i cekinów świata warszawskich dancingów lat 80-tych. Nie są to jednak zwyczajne dziewczyny, tylko syreny, które próbują poznać i zrozumieć, czym jest bycie kobietą w otaczającej je rzeczywistości. Dołączają do muzyków zespołu Figi i Daktyle, z dnia na dzień stając się sensacją nocnego życia stolicy. Pochłonięte przez miłość i rodzące się namiętności, na chwilę zapominają o swojej prawdziwej naturze. Ale wystarczy jedno złamane serce, by sytuacja wymknęła się spod kontroli...(22 września). Warszawa, 1967 rok. W kraju panują nastroje antysemickie, a władze tropią podejrzanych o syjonizm. Atrakcyjna Kamila Sakowicz (Magdalena Boczarska) nawiązuje romans z Romanem Rożkiem (Robert Więckiewicz), funkcjonariuszem SB. Pewnego dnia kochanek prosi ją o pomoc w zdobyciu informacji na temat znanego pisarza Adama Warczewskiego (Andrzej Seweryn). Dziewczyna zgadza się inwigilować literata i na potrzeby akcji przyjmuje pseudonim Różyczka. Szybko zdobywa sympatię mężczyzny, jego córki i matki. Z czasem zaczyna darzyć erudytę szacunkiem i uczuciem. Zostaje jego kochanką, a wkrótce żoną. Gdy Kamila próbuje zerwać współpracę z SB, zazdrosny Rożek robi, co w jego mocy, by jej to uniemożliwić.(23 września). Film o legendarnej grupie hip-hopowej, która na zawsze zmieniła oblicze polskiego rapu. Śląsk, koniec lat 90-tych. Trzech kolegów z bloku: Magik (Marcin Kowalczyk), Rahim (Dawid Ogrodnik) i Fokus (Tomasz Schuchardt) zawiera muzyczny pakt, który ma być wyrazem nadziei i obaw młodego pokolenia wchodzącego w dorosłość. Paktofonika szybko zdobywa rozgłos, ale cena jaką czasem trzeba zapłacić za talent jest bardzo wysoka. Film jest studium dojrzewania, ale pokazuje także ówczesne realia śląskiej sceny hip-hopowej, która rodziła się w czasach raczkującego polskiego kapitalizmu. Film był największym przebojem kinowym w 2012 roku.Kino Polska od kilku lat jest Sponsorem Nagrody Publiczności Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagrodę w tej szczególnej kategorii tradycyjnie wręcza przedstawiciel firmy podczas uroczystej gali kończącej festiwal.W tym roku ponownie specjalną atrakcją dla gości 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni będą zorganizowane przez Kino Polska stacje rowerowe, z których będzie można bezpłatnie wypożyczać rowery. Stacje rowerowe Kino Polska będą zlokalizowane przy Gdyńskim Centrum Filmowym (Plac Grunwaldzki 1) oraz przy wejściu do Centrum Handlowego "Riviera" (ul. Kazimierza Górskiego 2). Stacje będą otwarte od poniedziałku, 18 września do piątku, 22 września, w godzinach 8:30 - 20:00 oraz w sobotę, 23 września,w godzinach 8:30 - 18:00.